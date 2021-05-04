فلاي دبي توسع شبكتها إلى أكثر من 80 وجهة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت فلاي دبي، اليوم عن إطلاقها لمزيد من الوجهات لتصل شبكتها إلى أكثر من 80 وجهة. وستقوم الناقلة بتوسيع شبكتها في روسيا إلى 11 نقطة مع تسيير رحلات إلى مطار موسكو جوكوفسكي الدولي (ZIA) اعتبارًا من 12 مايو ، ومطار نوفوسيبيرسك تولماتشيفو الدولي (OVB) اعتبارًا من 28 مايو ومطار بيرم الدولي (PEE) اعتبارًا من 02 يونيو فيما استأنفت رحلاتها الى اربع وجهات اخرى في السوق الروسي خلال مايو الجاري.

كما أعلنت الشركة عن استئناف الرحلات إلى مطار بندر عباس الدولي (BND) اعتبارًا من 12 مايو ومطار مشهد الدولي (MHD) اعتبارًا من 13 مايو ، لتغطي عملياتها في إيران خمس وجهات بما في ذلك لار (LRR) وشيراز (SYZ) وطهران(IKA) .

وكانت فلاي دبي قد أعلنت مؤخرًا عن تسيير رحلات موسمية إلى بودروم (BJV) وطرابزون (TZX) في تركيا بالإضافة إلى باتومي (BUS) في جورجيا. من المقرر أن تستأنف الشركة رحلاتها الموسمية إلى مطار تيفات الدولي (TIV) في الجبل الأسود اعتبارًا من 25 يونيو ، مما يوفر للركاب المزيد من الخيارات للسفر إلى الوجهات الشهيرة هذا الصيف.

وتعليقًا على هذا الإعلان ، قال غيث الغيث ، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: “مرت الآن 11 عامًا على أول رحلة لفلاي دبي إلى روسيا. خلال هذه الفترة ، قمنا بتوسيع شبكتنا في روسيا لتوفير رحلات جوية مباشرة من هذه المدن الرئيسية في روسيا إلى الإمارات العربية المتحدة ؛ ومعظمها أقل من أربع ساعات طيران. لقد جعلنا الوصول إلى دبي أكثر سهولة وفي نفس الوقت قمنا بتحسين رحلات الربط بأكثر من 155 وجهة من محور الطيران الدولي في دبي. واليوم ، يسعدنا أن نرى عملياتنا تنطلق مرة أخرى مع استمرارنا في دعم التجارة والسفر بين الدول ".

وأضاف جيهون أفندي ، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في فلاي دبي: “تقدم فلاي دبي خدمات مريحة ومريحة وموثوقة لركابها سواء اختاروا السفر في درجة الأعمال أو الدرجة السياحية. ندرك أنه ومنذ الجائحة لم يكن من الممكن لعملائنا السفر بالقدر الذي يرغبون فيه. نأمل أن يؤدي إطلاق هذه الوجهات الجديدة في روسيا إلى جانب استئناف الرحلات الجوية إلى عدد من الوجهات عبر شبكتنا إلى تمكين المزيد من الركاب من السفر هذا الصيف، مع توجه مزيد من الدول بتخفيف قيود السفر تماشيًا مع جهود التطعيم المتزايدة حول العالم".

تم إعادة تصميم تجربة المسافرين مع فلاي دبي لتمكين السفر في بيئة آمنة تقلل من اتصال الطاقم والركاب وتوفر للمسافرين الثقة للسفر في كل خطوة من رحلتهم. توفر فلاي دبي تأمين سفر متعدد المخاطر يشمل تغطية ضد كوفيد -19 لمنح المسافرين قدرًا أكبر من راحة البال عند السفر .

يتعين على المسافرين التأكد من مواكبة اللوائح الصادرة عن مركز السفر التابع لـ اياتا " IATA Travel Centre " طوال رحلتهم ، واتباع الإرشادات الصادرة عن السلطات وشركة الطيران. يمكن للمسافرين أيضًا زيارة مركز معلومات كوفيد-19 على flydubai.com لمزيد من المعلومات.

11 وجهة في روسيا

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