2600 علامة تجارية جددت تسجيلها في الإمارات خلال 4 أشهر

المصدر: وام

ارتفع عدد العلامات التجارية التي تم إعادة تسجيل ملكيتها إلى 2600 علامة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2021 وذلك بحسب الاحصائيات الصادرة عن إدارة العلامات التجارية في وزارة الاقتصاد.

وتظهر الاحصائيات أن عدد طلبات إعادة تسجيل الملكية للعاملات التجارية وصل إلى 512 طلبا خلال شهر أبريل من العام الجاري بالمقارنة مع 500 طلب في مارس من العام ذاته.

وكان إجمالي عدد طلبات إعادة تسجيل ملكية للعلامات التجارية في دولة الإمارات وصل إلى نحو 2088 طلبا خلال الربع الأول من العام 2021.

ويعد النمو المتواصل لعدد طلبات إعادة تثبيت ملكية العلامات التجارية في الإمارات مؤشرا على النشاط الذي لا زال يظهره القطاع منذ بداية العام الجاري.

وتتخذ العديد من الشركات العالمية التي تحمل علامات تجارية دولية من الإمارات مقرا إقليميا لممارسة أنشطتها التي عادت للنمو بقوة في الأشهر الأخيرة بالتزامن مع زيادة وتيرة حركة الأنشطة الاقتصادية والتجارية في الدولة.

ويتضح من خلال الاحصائيات أن شركات العلامات التجارية الكبرى التي قامت بإعادة تثبيت ملكيتها تمارس أعمالها في مختلف الأنشطة وفي مقدمتها التجارة والصناعة والطاقة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا وغيرها من القطاعات الأخرى.

يشار إلى أن وزارة الاقتصاد أعلنت في أبريل الماضي أن إجمالي عدد الوكالات التجارية المسجلة في أسواق الامارات بلغ 5944 وكالة بنهاية العام 2020 بالإضافة إلى تسجيل 65 وكالة جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري 2021.

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