دبي الأولى عربياً والـ 12 عالمياً في «الثروة ونمط الحياة»

المصدر: دبي - اليازية البدواوي، نهى حوا

تصدرت دبي عربياً واحتلت المركز الـ 12 عالمياً بين مدن العيش الفاخر، على مؤشر «الثروة العالمية ونمط الحياة» لمجموعة جوليوس بار لعام 2021.

وأفاد المؤشر بأن دبي تشكل مركز الاقتصاد والفخامة في المنطقة والعالم، وتملك هويتين مرتبطتين الواحدة بالأخرى، فهي قوة تجارية باستراتيجية نمو اقتصادي صلبة وتصميم على جذب الشركات والشركات الناشئة، كما أنها وجهة سياحية مرغوبة، وتستخدم التكنولوجيا للدفع برؤيتها لأن تصبح مدينة ذكية. وأشار المؤشر إلى أن المدينة تتفاخر اليوم باقتصادها الأكثر تنوعاً في العالم.

إلى ذلك، أكد تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، أن دبي وجهة جذب ومحط أنظار لكبار المديرين التنفيذيين حول العالم، ممن يرمون لإتمام صفقاتهم وتدشين أعمالهم، في ظل ظروف أقرب للاعتيادية خلال جائحة فيروس (كوفيد19)، لتتم أعمالهم في اجتماعات حضورية وفقاً للإجراءات الاحترازية.

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