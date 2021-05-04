دبي تستقبل 1.26 مليون سائح دولي في الربع الأول

المصدر: دبي – عمرو عادل

استقبلت دبي مليوناً و260 ألف سائح دولي بالربع الأول من العام الجاري، بحسب أحدث بيانات لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي.

وأظهرت البيانات، أن إجمالي عدد السياح الدوليين الذين زاروا دبي خلال مارس بلغ 449 ألفاً و800 سائح، فيما بلغ 358 ألفاً و500 سائح دولي في فبراير، فيما كان 451 ألفاً و700 سائح في يناير. ويمثل عدد السياح الدوليين في الربع الأول نحو 23% من الإجمالي المسجل خلال 2020 والبالغ 5.51 ملايين سائح.

وجاءت الهند في صدارة أكبر الأسواق المصدرة لزوار دبي مستحوذة على 25.4% من إجمالي الزوار بما يعادل 320 ألف زائر، تلتها روسيا 99 ألف زائر. وبلغ إجمالي الزوار القادمين من فرنسا 46 ألف زائر، تلتها مصر 41 ألف زائر، ثم المملكة المتحدة وباكستان 40 ألف زائر لكل منهما. وبلغ عدد ليالي الإقامة في فنادق دبي 7.19 ملايين ليلة.

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