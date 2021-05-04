الإمارات الأولى عالمياً في سرعة شبكات الهاتف المتحرك

المصدر: أبوظبي ـ البيان

حلت دولة الإمارات في صدارة الترتيب الدولي كأسرع شبكة هاتف متحرك في العالم حسب مؤشر شركة Ookla للربع الأول من العام 2021، وهي الشركة المتخصصة عالمياً في اختبار سرعة النطاق العريض الثابت وشبكات الهاتف المتحرك وتحليل سرعة تنزيل وإرسال البيانات.

ويُضاف هذا الإنجاز إلى سلسلة الإنجازات التي تحققها الإمارات تزامناً مع إعلان عام 2021 عام الخمسين احتفالاً بمرور خمسين عاماً على تأسيس دولة الإمارات.

وبلغت سرعة تنزيل البيانات في الإمارات على الهاتف المتحرك 178.52 ميجابت بالثانية في شهر مارس، لتتجاوز الإمارات كلاً من كوريا الجنوبية وقطر في سرعات التنزيل. كما تصدرت الإمارات الترتيب في شهر يناير بسرعة تنزيل بلغت 183.03 ميجابت بالثانية، وفبراير بسرعة تنزيل 177.10 ميجابت بالثانية.

ويرصد مؤشر Speed Test Global Index سرعات الإنترنت بأكثر من 135 دولة حول العالم بشكلٍ شهري، حيث يعتمد هذا التصنيف على تحليل دقيق لملايين الاختبارات التي يقوم بها العملاء شهرياً للتحقق من سرعات الإنترنت.

وتساهم «اتصالات» بشكلٍ رئيسي في تحقيق الصدارة لدولة الإمارات في الكثير من مؤشرات قطاع الاتصالات لا سيما سرعة شبكات الهاتف المتحرك. وتشكل الصدارة في هذا المؤشر إنجازاً جديداً لدولة الإمارات، ولهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وهو ما يعكس التزام «اتصالات» في تحقيق استراتيجيتها «قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات».

وبصفتها الشركة الوطنية الرائدة في قطاع الاتصالات والحائزة على لقب شبكة الهاتف المتحرك الأسرع في العالم، تواصل «اتصالات» سعيها لتعزيز مكانة وريادة الدولة، استجابةً لتطلعات القيادة الرشيدة في الارتقاء بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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