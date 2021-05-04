«الإيبور» يتراجع بجميع آجاله عدا 6 أشهر وعام

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

سجلت أسعار الفائدة على التعاملات بالدرهم المعروضة بين البنوك «الإيبور» تراجعاً بجميع آجالها خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، عدا أسعار الفائدة لأجل 6 شهور، والتي تعد مؤشراً وسطياً على مستويات الأسعار لمختلف الآجال، وكذلك أسعار الفائدة طويلة الأمد لأجل عام واحد، وذلك وفقاً لأحدث إحصائيات المصرف المركزي.وارتفعت أسعار الفائدة لأجل 6 شهور 1.86% من 0.49084% في ديسمبر إلى 0.5% في أبريل الماضي، وزادت أسعار الفائدة طويلة الأمد لأجل سنة 1.9% من 0.65382% إلى 0.66625%.

فيما تراجعت الفائدة لأجل 3 أشهر 30.5% إلى 0.35597% من 0.5125%، ونزلت الفائدة لأجل شهر 18.6% من 0.24457% إلى 0.1989%، وانخفضت الفائدة لأجل أسبوع 34% من 0.18354% إلى 0.12068%، وهبطت الفائدة لأجل ليلة واحدة بنسبة 50.13% من 0.14255% إلى 0.07109%.

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