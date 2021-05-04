11.5 مليار درهم تداولات عقارات أبوظبي الربعية

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

أعلنت دائرة البلديات والنقل أن قيمة التداولات العقارية في أبوظبي خلال الربع الأول بلغت 11.5 مليار درهم تم تحقيقها من خلال 3847 معاملة شملت تداولات الأراضي والمباني والوحدات العقارية.

وتم تسجيل 1755 صفقة بيع لعقارات بقيمة 5 مليارات درهم، و2092 معاملة رهن عقاري قيمتها 6.5 مليارات درهم. وتصدرت جزيرة الريم قائمة التداولات بـ1.6 مليار، تلتها منطقة جزيرة أبوظبي بـ907 ملايين درهم، وجاءت جزيرة ياس في المرتبة الثالثة بـ649 مليون درهم من المعاملات.

واستحوذت الأراضي والمباني على 66% من إجمالي المبيعات بما يعادل 3.3 مليارات درهم تمت من خلال 777 معاملة، فيما شكلت حصة الوحدات العقارية 34% عبر مبيعات بقيمة 1.7 مليار درهم تمت من خلال 978 معاملة. واستحوذت الأراضي والمباني على غالبية تداولات الرهون العقارية بقيمة 6.2 مليارات، بسبة 96% من الإجمالي، وتم تسجيل 6.5 مليارات تداولات رهون عقارية.

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