100 % نمو تمويلات عقارات دبي في 4 أشهر إلى 50 مليار درهم

المصدر: دبي- مشرق علي حيدر

سجل سوق الرهن العقاري في دبي 50 مليار درهم خلال أول 4 أشهر من العام الجاري 2021، بحسب بيانات رسمية رصدتها «البيان الاقتصادي» وأظهرت حصول ملاك عقارات على التمويلات مقابل 7795 صفقة رهن جرى تسجيلها في مختلف مناطق الإمارة. وبحسب البيانات فقد سجلت القيمة الإجمالية للرهون وعدد صفقات الرهن نمواً قياسياً، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2020 بنسبة نمو تجاوزت الـ 100% وبفارق 26 مليار درهم، إذ سجلت العام الماضي 24 ملياردرهم عبر 3908 رهونات.

وتصدرت سوق الرهن الوحدات السكنية بـ 5943 صفقة تلته 3191 صفقة رهن لفلل ومبان سكنية ثم 1408 صفقات رهن لأراض متنوعة بين السكني والتجاري ومتعددة الاستخدامات.

وتصدرت 3 مناطق سوق رهون الوحدات السكنية وهي على التوالي (مرسى دبي، ومنطقة برج خليفة، ونخلة جميرا، أما على صعيد المناطق الأعلى رهناً للمباني السكنية والتجارية فقد كانت الصدارة مجدداً لمنطقتي مرسى دبي وبرج خليفة والوصل أما الأعلى رهناً في الفلل السكنية فقد كانت من نصيب الثنية الرابعة ووادي الصفا السابعة وحدائق الشيخ محمد بن راشد، فيما ذهبت صدارة الأعلى رهناً للأراضي إلى مناطق (اليفرة 1 وند الشبا 3 ونخلة جميرا).

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