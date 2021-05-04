التجارة الإلكترونية خُمس مبيعات التجزئة

المصدر: (زيورخ - رويترز)

أظهرت دراسة نشرتها الأمم المتحدة، أمس، أن المبيعات عبر الإنترنت مثلت نحو خمس إجمالي تجارة التجزئة العام الماضي، إذ قادت إجراءات عزل لمكافحة تفشي فيروس كورونا إلى ازدهار التجارة الإلكترونية.

وأشارت التقديرات إلى أن المبيعات عبر الإنترنت مثلت 19 % من إجمالي مبيعات التجزئة في 2020 ارتفاعاً من 16% قبل عام. واستأثرت كوريا الجنوبية بأكبر حصة بلغت 25.9 % ارتفاعاً من 20.8% قبل عام. وبلغت حصة الصين 24.9% وبريطانيا 23.3 % والولايات المتحدة 14 %.

وقال إن مبيعات التجارة الإلكترونية العالمية ارتفعت 4% إلى 26.7 تريليون دولار في 2019 حسب أحدث تقدير متاح، بما يعادل 30 % من الناتج الاقتصادي العالمي. واحتفظت شركة علي بابا بصدارة التصنيفات من حيث قيمة البضائع المباعة، وتلتها أمازون.

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