133.4 مليوناً صافي أرباح «أبوظبي الوطنية للتأمين» الربعية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، أمس نتائجها المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021. حيث بلغ صافي الأرباح 133.6 مليون درهم، بنمو نسبته 9% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.

وقال الشيخ محمد بن سيف آل نهيان، رئيس مجلس إدارة الشركة: نجحت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين بتسجيل نتائج قوية خلال الربع الأول من عام 2021؛ حيث بلغ صافي الأرباح 133.6 مليون درهم بزيادة قدرها 9% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك على الرغم من الظروف الصعبة التي تشهدها السوق. ويشكل هذا الأداء المالي القوي دليلاً مهماً على أسس الأعمال القوية والتنافسية العالية التي تتمتع بها الشركة.

وأضاف: حرصت الشركة على مواصلة تقديم الدعم للعملاء والشركاء خلال هذه المرحلة الصعبة، حيث اتخذت الشركة العديد من الخطوات والتدابير لضمان مواصلة توفير الخدمات دون أي انقطاع، إلى جانب تقديم كل الدعم الممكن للجهود الحكومية في هذا المجال، فضلاً عن مواصلة توفير الدعم للمجتمع ككل من خلال المشاركة في مبادرات المسؤولية المجتمعية.

وأردف: أود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للدعم الكبير للقيادة الرشيدة؛ وأتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان للدعم المستمر الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله؛ وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله؛ وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وقال أحمد إدريس، الرئيس التنفيذي للشركة: يعكس أداؤنا المالي القوي قدرتنا على التكيف مع التحديات التي تواجه السوق، واستراتيجيتنا الرقمية، ومكامن القوة الرئيسية للشركة.

تطوير الأعمال

أكدت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين أنها ستواصل في المرحلة المقبلة تطوير أعمالها ومنتجاتها بما ينسجم مع رؤيتنا الرامية إلى تقديم كل ما يلبي تطلعات واحتياجات مساهميها. وواصلت الشركة توفير الدعم للأفراد والمجتمعات التي تعمل ضمنها من خلال اتخاذ أفضل إجراءات السلامة للحد من انتشار فيروس «كوفيد 19»، كما حرصت على الالتزام بمسؤوليتها تجاه المجتمع عبر مجموعة واسعة من المبادرات والأنشطة التي تعود بالخير والفائدة على المجتمع ككل.

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