شراء أجنبي ومؤسسي يدعم الأسواق بمكاسب 4.4 مليارات

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

عززت الأسهم المحلية مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي أمس، بعدما أضافت مكاسب سوقية بنحو 4.4 مليارات درهم وسط عمليات شراء أجنبية ومؤسساتية استهدفت بعض الأسهم القيادية ذات النتائج القوية.

صعد سوق دبي بنسبة 1.13% إلى 2653.8 نقطة مع ارتفاع أسهم العقار والاستثمار والبنوك والنقل والخدمات والتأمين والاتصالات والسلع والصناعة، فيما زاد سوق أبوظبي 0.29% عند 6094.73 نقطة بدعم مكاسب أسهم البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والسلع.

واجتذبت الأسهم سيولة بقيمة 1.64 مليار درهم منها 1.36 مليار درهم في أبوظبي و286.7 مليوناً في دبي. وجرى تداول 426.95 مليون سهم، موزعة بواقع 239.75 مليوناً في أبوظبي و187.2 مليوناً بدبي، عبر تنفيذ 4606 صفقات.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 0.76% مع ارتفاع «دبي الإسلامي» 1.35% و«الإمارات دبي الوطني» 0.4%. وزاد قطاع العقار 1.3% مع ارتفاع «إعمار العقارية» 1.82% و«إعمار للتطوير» 0.7% و«إعمار مولز» 0.52% و«الاتحاد العقارية» 0.37% و«ديار» 0.36% و«داماك» 0.82%.

وارتفع قطاع الاستثمار 2.46% مع نمو «دبي للاستثمار» 2.58% و«سوق دبي المالي» 2.83%، فيما انخفض «شعاع كابيتال» 1.9%، وارتفع قطاع النقل 2%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 78.64 مليون درهم، تلاه «سوق دبي المالي» 46 مليون درهم، ثم «إعمار مولز» 39.2 مليون درهم. وحقق «الصناعات الوطنية» أكبر ارتفاع بنسبة 7.31%، فيما كان «شعاع كابيتال» الأكثر انخفاضاً بنسبة 1.9%. واتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 141.13 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون المواطنون نحو البيع.

سوق أبوظبي

ودعم صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك 0.24% مع نمو «أبوظبي الأول» 0.14% و«أبوظبي التجاري» 0.16% و«أبوظبي الإسلامي» 2.9%، وارتفع قطاع العقار 1.1% .

وزاد قطاع الاستثمار 0.14% مع ارتفاع «العالمية القابضة» 0.1% و«إشراق» 2.26% فيما استقر «الواحة كابيتال». وصعد قطاع الاتصالات 0.56% مع صعود سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. وانخفض قطاع الطاقة 0.5%.

تصدر «أبوظبي الأول» النشاط مستقطباً 413 مليون درهم، تلاه «الدار العقارية» 334.75 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» 244 مليون درهم، وحقق «المؤسسة الوطنية للسياحة» أكبر ارتفاع بنسبة 4.35%، فيما كان «العربي المتحد» الأكثر انخفاضاً بنسبة 10%. ومال المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 337.3 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل.

المؤسسات

عمدت المؤسسات نحو الشراء بصافي استثمار 23.12 مليون درهم، منها 12.2 مليوناً في دبي و10.9 ملايين في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بصافي استثمار 23.12 مليون درهم، منها 12.2 مليوناً بدبي و10.9 ملايين بأبوظبي.

إفصاحات

★ يجتمع مجلس إدارة شركة دريك آند سكل إنترناشيونال غداً الأربعاء لمناقشة تعيين رئيس مجلس إدارة جديد للشركة وتعيين نائب رئيس مجلس الإدارة.

★ سجلت شركة بي اتش مباشر للخدمات المالية أرباحاً صافية بلغت 2.26 مليون درهم في الربع الأول من عام 2021 مقابل خسارة 1.43 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.

★ أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية تحديث سجل مساهمي شركة «الفجيرة الوطنية للتأمين» في النظام الآلي لإدارة المقاصة وذلك بإجراء عملية توزيع أسهم منحة بنسبة 10% للمساهمين المالكين لأسهم الشركة وتسجيلها في محافظهم الاستثمارية.

★ كشف سوق أبوظبي للأوراق المالية عن الحدود القصوى والدنيا الجديدة لتملك أسهم شركة أبوظبي الوطنية للتأمين «أدنيك»، حيث ستكون جميع أسهم الشركة اسمية وغير قابلة للتجزئة ويجب أن يكون 51% من الأسهم على الأقل مملوكاً بالكامل للمواطنين، بينما يجوز لغيرهم تملك الأسهم بنسبة لا تتجاوز 49%.

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