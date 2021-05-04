انخفاض هجمات طلب الفدية بالإمارات

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت شركة سوفوس، المتخصصة في حلول الجيل التالي للأمن السيبراني، نتائج استطلاعها العالمي «حالة برمجيات طلب الفدية 2021» الذي يظهر أن متوسط التكلفة الإجمالية للتعافي من هجمات طلب الفدية ارتفع بأكثر من الضعف في عام واحد، إذ زاد من 761,106 دولارات عام 2020 إلى 1.85 مليون دولار عام 2021..

وانخفض عدد المؤسسات التي تعرضت لهجمات طلب الفدية من 51% من المشاركين في استطلاع 2020 إلى 37% في 2021. وقال 38% من المشاركين بالإمارات إنهم تعرضوا لهجمة لطلب الفدية العام الماضي، مقارنة بـ49% عام 2020.

وعلى المستوى العالمي، تعرض عدد أقل من المؤسسات لتشفير بياناتها نتيجة لهجمة كبرى (54% عام 2021 مقارنة بـ73% عام 2020)، بينما انخفضت النسبة في الإمارات من 78% عام 2020 إلى 50%.

وقال تشيستر ويزنيفسكي، كبير علماء البحوث لدى سوفوس: الانخفاض أمر إيجابي، ولكننا نرى بالمقابل تغييرات في سلوك المهاجمين إذ بدأوا بالانتقال من الهجمات الآلية على نطاق واسع إلى هجمات مركّزة تتضمن المشاركة البشرية في القرصنة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز