وضع اللمسات النهائية لـ«رينبو بيتش» بمشروع «قلب أوروبا»

المصدر: دبي - البيان

أعلن مشروع قلب أوروبا وضع اللمسات النهائية لمشروع رينبو بيتش الذي يمتد على مساحة 800 متر من الشاطئ الرملي وسيكون واحداً من أطول الشواطئ الخاصة في دبي، وبذلك يصل إجمالي مساحة الشاطئ في قلب أوروبا إلى 4380 متراً ممزوجاً بأسلوب ملون بألوان ساحل كوت دازور وماربيلا وبورتوفينو. ويتضمن الشاطئ 7 منافذ للطعام والشراب و7 حمامات سباحة.

وعلى بعد 4 كيلومترات فقط من البر الرئيسي في دبي، يمكن للزوار والضيوف الوصول إلى قلب أوروبا عبر العبّارة التي يتم تشغيلها بشكل مستدام، أو التاكسي المائي، أو القارب الشراعي، أو الطائرة المائية أو الهليكوبتر، بالإضافة إلى خدمة نقل مكوكية متكررة مع نقاط استقبال مخصصة. ستوفر سيارات النادي والقوارب والعبارات إمكانية الوصول إلى الجزيرة، جنباً إلى جنب مع مسارات المشي ذات اللافتات الواضحة للطريق.

وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع 5 مشاريع رئيسية في بيئة تم إعدادها على طراز جزر المالديف، بما في ذلك قصور الشاطئ متعددة المستويات في جزيرة السويد وفيلات الواجهة البحرية المستوحاة من باوهاوس في جزيرة ألمانيا. تعد جزيرة شهر العسل موطناً للفيلات العائمة وفندق بورتوفينو العائلي، بينما يقع فندق ماربيلا ومنتجع كوت دازور في جزيرة أوروبا الرئيسية، وهي أكبر جزر قلب أوروبا الست.

وقال جوزيف كليندينست، رئيس مجلس إدارة مجموعة كليندينست ورئيس مطوري مشروع قلب أوروبا الرئيسيين:

ستصبح موناكو أول فنادق البوتيك التي ترحب بالزوار الذين يبحثون عن الأناقة والأصوات والنكهات في الأحياء الفرنسية عند افتتاحها في يونيو 2021. ويخضع ذلك للإجراءات الحكومية بشأن فيروس «كوفيد 19».

ومن المقرر افتتاح جميع فنادق كوت دازور الأربعة رسمياً خلال معرض إكسبو هذا الخريف، مما يضيف 893 غرفة إلى محفظة الضيافة في دبي.

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