ارتفاع أسعار الطعام والمشروبات بدبي في ثالث أسابيع رمضان

المصدر: (دبي- البيان)

أظهر تقرير لمركز دبي للإحصاء أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار قسمي الطعام والمشروبات ارتفع بنسبة 0.31% خلال الأسبوع الثالث من رمضان 1442 مقارنة بالأسبوع الثاني من الشهر نفسه، وجاء ذلك نتيجة لارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.79%، ومجموعة الشاي والبن والكاكاو بنسبة 1.47%، ومجموعة الفواكه بنسبة 1.28%، ومجموعة الخضروات بنسبة 0.21%، ومجموعة اللحوم بنسبة 0.04%، ومجموعة المياه المعدنية والمشروبات الغازية والعصائر بنسبة 0.03%.

انخفضت أسعار كل من: مجموعة الأغذية غير مصنفة تحت بند آخر بنسبة 0.40%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.25%، ومجموعة اللبن والجبن والبيض بنسبة 0.07%، في حين حافظت أسعار كل من: مجموعة الخبز والحبوب ومنتجاتها، ومجموعة السكر والمربى والعسل والشوكولاته والحلويات، على استقرارها مقارنة بالأسبوع الماضي.

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