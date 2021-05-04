«مايند» تفتتح مقرها الرسمي في دبي

المصدر: (دبي- البيان)

أعلنت شركة مايند (ماذرسن سومي إنفوتك آند ديزاين) التي تمثل قسم الحلول التكنولوجية والصناعية لمجموعة ماذرسن افتتاحها الرسمي لفرعها في دبي، ليكون المقر الرسمي لها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بأكملها، والركيزة المهمة في استراتيجيتها للتوسع الجغرافي المخطط له منذ مطلع العام الحالي.

ومايند هي شركة تحول رقمي متخصصة في تقديم خدمات تتمثل في إدارة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، هندسة البرمجيات، تخطيط موارد المؤسسات الذكية، تقديم حلول للمشاريع، وتطوير وصيانة التطبيقات، كما تقدم خدمات سحابية وحلول دعم الصناعة 4.0 ومحفظة متكاملة من الاستشارات والعمليات التقنية والبيانات. وعلى مدار العشرين عامًا الماضية، استطاعت «مايند» أن تدخل في شراكات ناجحة مع أكثر من 200 عميل متواجد في أكثر من 47 موقعًا عالميًا.

وقال راجيش ثاكور، الرئيس التنفيذي للشركة: يعد افتتاح مكتبنا في إمارة دبي علامة فارقة بالنسبة لنا، لما سيفتحه أمامنا من آفاق، ولنكون الشريك الأقرب لكافة عملائنا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

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