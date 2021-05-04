1.26 مليون سائح دولي بدبي في الربع الأول 2021

المصدر: دبي ـ عمرو عادل

استقبلت دبي نحو 1.26 مليون سائح دولي خلال الربع الأول من العام الحالي، بحسب أحدث بيانات لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة».

وبلغ إجمالي عدد السياح الدوليين الذين زاروا دبي خلال مارس 449.8 ألف سائح، فيما بلغ 358.5 ألفاً في فبراير، و451.7 ألفاً في يناير ويمثل عدد السياح الدوليين في الربع الأول من هذا العام نحو 23% من الإجمالي المسجل خلال عام 2020 والبالغ 5.51 ملايين سائح.

وجاءت الهند في صدارة أكبر الأسواق المصدرة لزوار دبي خلال الفترة الممتدة من يناير إلى مارس، مستحوذة على 25.4% من إجمالي الزوار بما يعادل 320 ألف زائر، تلتها روسيا 99 ألف زائر، وفرنسا 46 ألف زائر، ومصر 41 ألفاً والمملكة المتحدة وباكستان 40 ألف زائر لكل منهما. وجاءت الولايات المتحدة سابعة مع 39 ألف زائر، وأوكرانيا ثامنة بنحو 34 ألف زائر، وحلت كازاخستان في المركز التاسع بـ32 ألف زائر، وألمانيا في المركز العاشر بنحو 30 ألف زائر.

مناطق جغرافية

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، أظهرت بيانات «دبي للسياحة»، أن منطقة جنوب آسيا حلت في المركز الأول كأكبر الأسواق المصدرة لزوار دبي في الربع الأول 2021، بعد أن استحوذت على 31% من إجمالي الزوار، ثم جاءت منطقة روسيا ورابطة الدول المستقلة في المركز الثاني بنسبة 20%، وأوروبا الغربية 17% والشرق الأوسط وشمال إفريقيا 11%، ثم إفريقيا 9%، والأمريكتان 5%، ودول شمال وجنوب شرق آسيا 4%، ودول مجلس التعاون 3%.

الغرف الفندقية

وبلغ عدد ليالي الإقامة في فنادق دبي خلال الربع الأول نحو 7.19 ملايين ليلة. وبلغ عدد الغرف الفندقية في الإمارة بنهاية مارس الماضي 127.2 ألفاً من مختلف الفئات ضمن 712 فندقاً ومنشأة للشقق الفندقية، مقابل إلى 127.8 ألف غرفة من مختلف الفئات ضمن 745 فندقاً ومنشأة للشقق الفندقية بنهاية مارس 2020.

واستحوذت الفنادق فئة «5 نجوم» على 35% من إجمالي عدد الغرف بـ44 ألف غرفة ضمن 132 منشأة فندقية، تلتها الغرف من فئة 4 نجوم بنسبة 28%، مسجلة 35.4 ألف غرفة فندقية ضمن 163 منشأة.

واستحوذت الفنادق فئة نجمة إلى 3 نجوم على نحو 18%، بسعة 23.4 ألف غرفة ضمن 231 منشأة فندقية. واستحوذت الشقق الفندقية متوسطة المستوى على 10% من الغرف بنحو 13 ألف غرفة ضمن 111 منشأة، فيما استحوذت الشقق الفندقية الفخمة على 9% بنحو 11.2 ألف غرفة ضمن 75 منشأة.

معدلات الإشغال

وحققت معظم المنشآت الفندقية في دبي إشغالاً مرتفعاً في مارس بمتوسط 64%، إلا أن الشقق الفندقية المتوسطة سجلت إشغالات قياسية بنحو 83%، مقابل 75% للشقق الفخمة ثم للفنادق الصغيرة والمتوسطة (نجمة إلى 3 نجوم) بنحو 67%.

وحققت الفنادق 4 نجوم، و5 نجوم، معدلات إشغال بلغت 63 و54% على الترتيب. وارتفعت فترة إقامة النزلاء في مارس الماضي بنسبة 37.8% إلى 5.1 ليالٍ فندقية، مقابل 3.7 ليالٍ في الشهر نفسه من 2021.

وبلغ معدل السعر اليومي للغرفة خلال الفترة من يناير إلى مارس 2021 نحو 394 درهماً مقارنة مع 442 درهماً في 2020، ليسجل العائد من الغرف المتوافرة نحو 251 درهماً، مقابل 307 دراهم.

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