شراكة بين غرفة دبي و«تيك توك» لدعم الحضور الرقمي لـ1000 شركة ومؤسسة

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت غرفة تجارة وصناعة دبي عن إطلاق أكاديمية غرفة دبي ـ تيك توك، التي تعتبر برنامجاً تعليمياً لمدة 4 أسابيع لمساعدة حوالي 1000 شركة ناشئة وصغيرة ومتوسطة على تعزيز حضورها الرقمي وتنمية وتطوير أعمالها من خلال منصة تيك توك.

جاء الإعلان خلال التوقيع مؤخراً على مذكرة تفاهم تمتد صلاحيتها لعامين بين غرفة دبي و«تيك توك»، حيث يتاح أمام المشاركين الوصول إلى منصة إلكترونية تعليمية توفر تدريباً متخصصاً حول التسويق الرقمي، وكيفية البدء بتأسيس حساب على تيك توك، وتطوير المحتوى الإبداعي والاستفادة من حملات التسويق والتحسين والتواصل المباشر مع الأعمال بحثاً عن أفكار لمشاريع ناشئة.

وتشمل فوائد البرنامج جلسات تبادل الخبرات مع مختصين، وفرص الفوز بجوائز لأفضل فيديو تيك توك وأفضل حملة، وفرص الاستفادة من التوجيه والإرشاد إضافة إلى الحصول على شارة المشاركة الرقمية في البرنامج لكل المستفيدين الذين أتموا جميع مراحل البرنامج.

وتهدف شراكة الغرفة مع «تيك توك» إلى تعزيز اعتماد الشركات على أفضل الممارسات في مجال التجارة الإلكترونية، وتبادل المعارف والخبرات في التفاعل والتعامل مع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتنظيم ورش عمل وفعاليات متخصصة للمشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى دعم الابتكار والتطور التقني والإلكتروني في مجتمع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

معارف حديثة

وقال حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي إن هذه الشراكة الاستراتيجية ستوفر معارف حديثة وأدوات متطورة لدعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في تأسيس حضورهم وتواجدهم الرقمي على منصات التواصل الاجتماعي الديناميكية، والاستفادة منها في تعزيز قوة علامتهم التجارية والوصول لقاعدة عملاء أكبر على مستوى الشرق الأوسط والعالم.

طرق إبداعية

قال شانت أوكنيان، مدير عام حلول الأعمال العالمية في شركة «بايت دانس» في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا: تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة العمود الفقري للاقتصاد. ولهذا السبب نحن سعداء بعقد شراكة مع غرفة دبي لإطلاق برنامج متخصص مدته 4 أسابيع، للمساهمة في تمكين هذه الشركات من التعبير بطريقة إبداعية .

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