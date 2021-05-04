أرباح «رأس الخيمة العقارية» تقفز 433 % إلى 64.14 مليون درهم في الربع الأول

المصدر: رأس الخيمة- البيان

قفزت أرباح شركة رأس الخيمة العقارية، بنسبة 433% خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى 64.14 مليون درهم مقارنةً بـ 12.04 مليون درهم في الربع الأول 2020، وهو ما يعكس نجاح استراتيجية الشركة في التغلّب على التحديات الناجمة عن الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم، وتحويلها إلى فرص تعود بالفائدة على المستثمرين والمساهمين.

وارتفعت قيمة الأصول بنسبة 2.9% لتصل إلى 5.97 مليارات درهم مقابل 5.8 مليارات درهم في الربع الأول من العام الماضي نتيجة لزيادة الاستثمارات في تطوير المشاريع الفندقية والسكنية في مواقع مختلفة من رأس الخيمة وأبوظبي، حققت إيرادات الشركة نمواً بنسبة 244% لتصل إلى 124.3 مليون درهم في الربع الأول من عام 2021 مقارنةً بـ36.14 مليون درهم في الربع الأول من العام 2020.

وأكد عبدالعزيز الزعابي، رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية، أن هذه النتائج المالية القوية تعكس قدرة الشركة على تكييف عملها مع الأوضاع الراهنة، ومواصلة تطوير مشاريعها السكنية والفندقية لتلبية احتياجات السوق العقاري، الذي يملك فرص نمو كبيرة، تحقق أفضل قيمة للمستثمرين والمساهمين على حد سواء.

وكشفت الشركة عن استمرار عمليات البناء في مشروعيها السكنيين: فلل ماربيا في جزيرة الحياة بميناء العرب، وجلفار ريزيدنس في جزيرة الريم بأبوظبي. ومن المتوقع تسليم المشروعين خلال العام الجاري. وهناك مشروعان مستقبليان جار العمل عليهما وهما باي ريزيدنس في جزيرة الحياة بميناء العرب، وغيت واي ريزيدنس 2، وهو برج سكني في جزيرة الحياة ضمن مشروع ميناء العرب.

فيما يتعلّق بمشاريع قطاع الضيافة، تجري حالياً عمليات الإنشاء في مشاريع الفنادق المصنّفة ضمن فئة الـ5 نجوم، ومن المتوقع أن يباشر منتجع وفندق انتركونتيننتال في ميناء العرب الأنشطة التشغيلية خلال الربع الأخير من 2021، كما يتوقع أن تباشر الأنشطة التشغيلية لفندق ومنتجع أنانتارا ميناء العرب خلال العام 2022، ما سيسهم في تحسين إيرادات الشركة للسنوات اللاحقة من خلال الإيرادات الدورية الناتجة عن أصول قطاع الضيافة.

تفاؤل

أكدت الشركة تفاؤلها بقدرتها على تحقيق مزيد من النتائج الإيجابية خلال الفترة المقبلة، مع الحرص على توفير وجهات سكنية تمنح القاطنين فيها نمط حياة مريحاً وآمناً، وتطوير وحدات تجارية تستفيد من نمو الحركة التجارية والسياحية في الإمارة، مضيفاً أن الشركة ستواصل استكشاف الفرص الاستثمارية وجذب شرائح جديدة من المستثمرين الأفراد والمؤسسات.

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