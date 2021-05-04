488 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: (دبي - البيان)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 488 مليون درهم وشهدت الدائرة تسجيل 206 مبايعات بقيمة 342.23 مليون درهم، منها 26 مبايعة للأراضي بقيمة 71.22 مليون درهم و180 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 271.01 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة النهدة الأولى. وتصدرت جبل علي الأولى المناطق من ناحية عدد المبايعات إذ سجلت 5 مبايعات بقيمة مليوني درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 27 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات . وتصدرت الجداف المناطق من ناحية عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 30 مبايعة بقيمة 20 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 53 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 137.6 مليون درهم منها 21 رهن أراضٍ بقيمة 56.69 مليون درهم و52 رهن فلل وشقق بقيمة 80.92 مليون درهم، وأهمها في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 33 مليون درهم ورهن في منطقة ند الشبا الثالثة بقيمة 9 ملايين درهم. وشهدت الهبات تسجيل 9 هبات بقيمة 9.02 ملايين درهم وأهمها في منطقة مرسى دبي بقيمة 3 ملايين درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 3 ملايين درهم.

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