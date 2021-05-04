«الإمارات دبي الوطني» يساعد «شويترامس» على رقمنة عمليات الدفع

المصدر: دبي- البيان

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني؛ المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، أمس، عن انضمام شركة «تي شويترام وأولاده»؛ سلسلة متاجر البقالة وتوزيع المنتجات الغذائية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، إلى قاعدة عملاء منصته للتمويل الذكي لسلاسل التوريد «سمارت اس سي اف».

وتهدف المنصة الحديثة إلى تلبية الاحتياجات المتنامية لرقمنة عمليات إدارة وتمويل سلاسل التوريد، والتي أصبحت اليوم واحدة من أبرز الأولويات لدى عملاء البنك من الشركات والمؤسسات في مختلف القطاعات.

وعليه، تتيح منصة «سمارت اس سي اف» لمتاجر «شويترامس» رقمنة عملياتها المتعلقة بالدفع في المنطقة، وتعزيز كفاءة التدفق النقدي ورأس مالها العامل. وبدورها، تحظى قاعدة مورديها بفرصة الاستفادة من مزايا السداد المبكر لفواتيرهم من دون الحاجة إلى الضمانات وبأسعار تنافسية، كما يمكنهم الانضمام إلى المنصة بأنفسهم عبر مجموعة الحلول المخصصة لهم.

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