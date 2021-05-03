سي إن إن: دبي وأعجوبة أعلى مسبح لا متناهي في العالم

المصدر: دبي-اليازية البدواوي

تحت السماء الزرقاء وفي الهواء الطلق، يبرز المسبح الأعلى في العالم ليقع في مدينة دبي وعلى ارتفاع ألف قدم فوق مستوى سطح البحر، إنه مسبح Address Beach Resort الذي حطم الرقم القياسي لمجموعة "غينيس" العالمية، متموضعاً في الطابق الـ77 من الفندق.

أضاء تقرير لشبكة "سي إن إن" الإخبارية أن المسبح اللامتناهي يضاهي بارتفاعه تسعة أعشار ارتفاع برج إيفل الشهير، وقد حازت منطقة السباحة بمنتجع شاطئ العنوان على لقب الأعلى في العالم شهر مارس المنصرم. قد يستغرب البعض كونه لا يعتبر مكاناً مخصصاً للتجديف، إلا أن طوله يقدر بنحو 94.84 متر وعرض 16.5 متر، وهو ما يمكن مقارنته بشكل مدهش بضعف طول حوض السباحة الأولمبي.

يمكن لضيوف المنتجع الاستمتاع خلال السباحة بالمناظر البانورامية لعجلة عين دبي الجديدة (وهي كذلك الأطول في العالم)، كما وتمتيع أعينهم بالرمال البيضاء لشاطئ جميرا.

ووفقاً لما هو معروف، فإن المسبح متاح فقط لنزلاء الفندق الذين تبلغ أعمارهم 21 عاماً وما فوق، ولكن يمكن لمن هم دون ذلك الاستمتاع بالمناظر الموجودة عن طريق حجز طاولة في المطعم الموجود على السطح. تم تسمية مطعم Asian Fusion بهذا الاسم لأنه يقع والمسبح في الطابق 77 من الفندق.

رغم أن الأمر مثير للإعجاب، فهو ليس الرقم القياسي الوحيد في موسوعة غينيس للأرقام القياسية الذي يحتفظ به المنتجع. ولا تقتصر المشاهد الرائعة على تلك الموجودة في المستويات العليا.

يقع منتجع Address Beach إلى جانب Address Beach Residences ، في مجموعة من برجين متصلين في قاعدتهما وبجسر علوي من المستوى 63 إلى المستوى 77.

يبلغ ارتفاع "يكاي بريدج، الذي يضم شققا فاخرة، حوالي 294.36 مترًا (965.7 قدما) وهو أعلى طابق علوي قابل للسكن في العالم. وقد تم افتتاح هذا العقار المواجه للشاطئ والمعروف باسم بوابة جميرا في ديسمبر 2020 وهو إضافة معمارية أخرى مذهلة إلى أفق جميرا الصاخب.

وبالنسبة للرقم القياسي العالمي المحطم، قال فيديريكو روتا، نائب الرئيس التنفيذي لشركة العين القابضة: "التزاما بشهادتنا على تطوير مشاريع بارزة، نحن فخورون بتحطيم رقمين قياسيين في موسوعة غينيس لمنتجع العنوان. البناء الفني ووسائل الراحة الرائدة ساهما في وضع معايير جديدة في أسلوب الحياة الفاخر والضيافة ".

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