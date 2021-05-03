صناعة التكرير والبتروكيماويات ممكن رئيسي للنمو المستدام

المصدر: أبوظبي - وام

تشكل «صناعة التكرير والبتروكيماويات» في الرويس رافداً حيوياً يعزز نمو وتطور القطاع الصناعي المحلي وممكناً رئيسياً للنمو الاقتصادي المستدام في الدولة خلال الخمسين عاماً المقبلة بما يتماشى مع استراتيجية «اصنع في الإمارات». وتمكنت «أدنوك» بفضل رؤية القيادة الرشيدة ودعمها اللامحدود من مواصلة الإنجازات في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات، حيث كان لأعمالها في مجال التكرير وصناعة المشتقات البتروكيماوية دور فاعل في مسيرة الإنجازات والنجاحات التي حققتها الإمارات خلال الخمسين عاماً الماضية.

وتشكل استراتيجية «أدنوك» الطموحة للمرحلة الثانية من النمو والتطور في مجال التكرير وصناعة المشتقات البتروكيماوية التي أطلقتها في العام 2018 ممكناً رئيسياً لاستراتيجية أدنوك 2030، لا سيما من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية وعقد الشراكات، حيث تشهد منطقة الرويس حالياً تنفيذ عدد من المشاريع بقيمة تزيد على 40 مليار درهم لتطوير وتوسعة أعمال «أدنوك» في مجال التكرير وصناعة البتروكيماويات، إلى جانب العديد من مشاريع النمو الأخرى قيد الإعداد في قطاع التكرير والبتروكيماويات والقطاع الصناعي.

ونجحت «أدنوك» في استقطاب استثمارات أجنبية كبيرة للرويس وتوسيع شراكاتها في مجالات التكرير والأسمدة وأصول البنية التحتية لخطوط الأنابيب.

وعلى مساحة تزيد على ثلثي مساحة جزيرة أبوظبي تتركز أعمال «أدنوك» في مجال التكرير والبتروكيماويات وعملياتها الصناعية، حيث يمتد «مجمع الرويس للمشتقات البتروكيماوية» الذي يضم رابع أكبر مصفاة نفط في العالم إلى جانب «مجمع بروج» الذي يعد واحداً من أكبر مجمعات إنتاج «البولي أوليفين» في العالم، إضافة إلى منشآت معالجة الغاز وصناعة الأسمدة العالمية ليسهم بدور رئيسي في تمكين النمو الاقتصادي للدولة.

ومنذ سبعينيات القرن الماضي شهدت الرويس تطورات متلاحقة نتيجة لخطط أدنوك المستقبلية للتوسع والنمو في مجال التكرير والبتروكيماويات والصناعات المرتبطة بها، إذ تحولت من موقع صحراوي ناءٍ ومجتمع صغير يعيش على صيد الأسماك إلى قاعدة إنتاجية ضخمة تضم منشآت على مستوى عالمي لتصبح أكبر مجمع متكامل ومتطور للتكرير والبتروكيماويات في موقع واحد في العالم.

وتمثل مصفاة الرويس التي افتتحها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان عام 1982 حجر الزاوية في خطط أدنوك لتطوير وتوسعة أعمالها في مجال التكرير والبتروكيماويات وأحد المرتكزات الأساسية لمسيرة التطور والازدهار في أبوظبي.

ويجسد افتتاح مصفاة الرويس الرؤى بعيدة المدى للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «رحمه الله»، والتي ركزت على تعزيز وزيادة القيمة من مواردنا الطبيعية من خلال عمليات التكرير والمعالجة لتحويلها إلى مواد خام أساسية يستخدمها القطاع الصناعي المحلي لتصنيع منتجات ذات قيمة عالية.

وتماشياً مع استراتيجيتها المتكاملة 2030 تواصل «أدنوك» تطوير وتوسعة أعمالها في مجال التكرير وصناعة المشتقات البتروكيماوية في الرويس، وذلك من خلال تبني نهج يقوم على توسيع نطاق الشراكات وخلق فرص استثمارية جديدة لتعزيز وزيادة القيمة المحلية المضافة من كل برميل نفط يتم إنتاجه بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل ودعم نمو وتطور القطاع الخاص مع التركيز على الاستفادة من نمو وتطوير منتجات نهائية عالية القيمة من شأنها المساهمة في تعزيز النمو الإجمالي للناتج المحلي.

ركيزة للنمو

وتشكل أعمال «أدنوك» في مجال التكرير والبتروكيماويات ركيزة أساسية لنمو وتطور القطاع الصناعي المحلي من خلال دورها المحوري في تكرير وتحويل موارد الدولة من النفط الخام إلى مجموعة متنوعة من الوقود والمواد الخام الأساسية التي تدخل في صناعة العديد من المنتجات الاستهلاكية التي تستخدم في الحياة اليومية.

ويشكل الغاز الطبيعي الذي تنتجه أدنوك وقوداً أساسياً للمنشآت الصناعية ومحطات تحلية المياه وتوليد الكهرباء، كما تنتج أدنوك أنواعاً متعددة من مصادر الطاقة التي تقوم بدور المحرك الرئيسي لعجلة دوران وتطور اقتصادنا الحديث.

وتتركز أعمال «أدنوك» في مجال التكرير والبتروكيماويات والصناعات المرتبطة بها في مواقع أخرى بإمارة أبوظبي وجزيرة داس في الخليج العربي، وتلعب هذه المواقع دوراً مهماً في توفير مواد خام عالية الجودة وأنواع متعددة من الوقود للإيفاء باحتياجات الحياة اليومية والقطاع الصناعي المحلي من الطاقة.

مشروع «تعزيز»

ويقود قاطرة نمو قطاع البتروكيماويات المشروع المشترك الذي أطلقته أدنوك تحت اسم «تعزيز»، والذي يهدف لإقامة منظومة صناعية متكاملة ومركز لصناعة المواد الكيميائية في الرويس لتحفيز الجيل القادم من النمو الصناعي وتحقيق التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات وتمكين استراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «اصنع في الإمارات».

ومن بين 7 مشاريع عالمية لإنتاج المواد الكيميائية ستقوم «تعزيز» بإنتاج الميثانول لأول مرة في الإمارات، الأمر الذي من شأنه توفير فرص جديدة لسلسلة التوريد على الصعيد المحلي، حيث يستخدم الميثانول في تصنيع مجموعة واسعة من المنتجات من المواد اللاصقة والطلاء والدهانات إلى الأدوية وقطع غيار السيارات خفيفة الوزن.

هيدروجين

تعمل «أدنوك» على استكشاف الفرص في مجال تطوير وقود الهيدروجين الذي يتمتع بإمكانات كبيرة لتلبية الطلب العالمي الناشئ على الوقود منخفض الكربون من خلال بناء سلاسل قيمة ومنظومات صناعية جديدة للهيدروجين عبر التعاون مع الشركاء محلياً وعالمياً، ما يسهم في توفير فرص لصناعاتنا في المستقبل مع انتقال العالم إلى أنظمة طاقة منخفضة الكربون.

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