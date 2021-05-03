20 % من مستخدمي الحواسيب في الإمارات يستخدمون نظام «ويندوز 7» منتهي الدعم

المصدر: دبي - البيان

أجرت كاسبرسكي دراسة تستند إلى بيانات التعريف الخاصة بنظام التشغيل والمجهولة المصدر، المقدمة طواعية من مستخدمي شبكة Kaspersky Security Network.

ووجد الاستطلاع أن ما يقرُب من ربع مستخدمي أجهزة الحاسوب (20%) ما زالوا يستخدمون نظام التشغيل القديم Windows 7، الذي توقفت شركة مايكروسوفت عن دعمه في يناير 2020.

وتتوقف الشركات المطورة عن إصدار التحديثات لأنظمة التشغيل التي تنتجها، والتي تشمل التصحيحات الأمنية المهمة، عندما تنتهي دورة حياة هذه الأنظمة.

وعلى الرغم من أن نظام التشغيل الموثوق به قد يبدو جيداً لأنه يُنجز المطلوب منه، فقد يصبح عُرضة للهجمات إذا لم تعد الشركة المنتجة تقدم له الدعم اللازم.

وعندما تصل أنظمة التشغيل إلى آخر عمرها الافتراضي، لن تتلقّى الثغرات الأمنية التصحيحات التحديثية الضرورية لحماية النظام، ما قد يتيح للمهاجمين الرقميين طرقاً للوصول إلى المنظومة التقنية. لذلك، ينبغي الحرص على تحديث أنظمة التشغيل لحماية الشبكات والمنظومات التقنية والأجهزة.

من بين أولئك الذين ما زالوا يستخدمون النظام Windows 7، تحتل شريحة المستهلكين (20%) وشريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة (15%) وشريحة الشركات الصغيرة جداً (22%).

وتجدر ملاحظة أن ما يقرب من ربع الشركات الصغيرة جداً ما زالت تستخدم نظام التشغيل القديم، بالرغم من أنها لا تملك موظفين تقنيين تنحصر مسؤولياتهم في الأمن الرقمي، ما يجعل الحاجة إلى تحديث نظام التشغيل أمراً أشدّ إلحاحاً.

ولا يزال بإمكان الشركات في الوقت الراهن الحصول على دعم ممدّد مدفوع لنظام التشغيل Windows 7، ولكن هذا الأمر يعني تحمّل نفقات إضافية، كما أنه لن يظلّ متاحاً إلى الأبد.

وأظهرت نتائج دراسة كاسبرسكي أن نسبة صغيرة فقط تقل عن 1% من الأفراد والشركات ما زالت تستخدم أنظمة تشغيل أقدم، مثل Windows XP وVista، اللذين انتهى دعمهما في 2014 و2017 على التوالي. وبشكل عام، فإن ما يقرب من ربع المستخدمين (21%) ما زالوا يستخدمون نظام تشغيل Windows من دون دعم أساسي.

وفي المقابل، يستخدم 74% من المستخدمين نظام التشغيل Windows 10، أحدث إصدار من أنظمة Windows، والذي يبدو كذلك أنه الخيار الأكثر أمناً.

وقال أوليغ غوروبتس، المدير الأول لتسويق المنتجات لدى كاسبرسكي، إن تحديث نظام التشغيل قد يبدو مصدر إزعاج للكثيرين، لكنه أشار إلى أن تحديثات نظام التشغيل ليست موجودة فقط لتصحيح الأخطاء أو لتحديث واجهة الاستخدام، موضحاً أنها تقدم تصحيحات لتلك الأخطاء التي يمكن أن تفتح المجال أمام مجرمي الإنترنت للدخول إلى المنظومات التقنية.

وأضاف: «حتى إذا كان المستخدم يظنّ بأنه متيقظ ومحمي أثناء الاتصال بالإنترنت، فإن تحديث نظام التشغيل يُعد عنصراً أساسياً من عناصر الأمن التي لا تقبل المساومة عليها، بغض النظر عن وجود أي حل أمني من جهة خارجية.

وإذا كان نظام التشغيل قديماً، لن يتمكن من تلقي التحديثات المهمة، وبكلمات أسهل يمكن القول إن منزلك إذا كان قديماً ومتداعياً، فلا داعي لتركيب باب جديد وقوي، بل إن من المنطقي العثور عاجلاً على منزل جديد. وبالمنطق نفسه، فإن ثمّة حاجة إلى اتخاذ الموقف نفسه عندما يتعلق الأمر بضمان أمن نظام التشغيل الذي تثق به فيما يتعلق ببياناتك القيمة».

وتعتبر معرفة مخاطر نظام التشغيل المنتهي الدعم بداية جيدة لحلّ المشكلة، ولكن من المهم العمل بناءً على هذه المعرفة يشكل السبيل الذكي لإنهائها. لذلك، فإن كاسبرسكي توصيك بالتابع التدابير التالية لحماية نفسك أو شركتك:

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز