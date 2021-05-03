ويجو تتعاون مع «ياس أبوظبي» لترويج الوجهة في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

أبرمت ويجو، محرك البحث الأضخم للسفر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، شراكة مع إكسبيرينس هب، التابعة لشركة «ميرال» - المطور الرائد للوجهات في أبوظبي، والمسؤولة عن العمليات التجارية والترويجية الدولية لجزيرة ياس، الوجهة الترفيهية الرائدة في أبوظبي، من أجل الترويج للجزيرة لمستخدميها في الإمارات العربية المتحدة وتقديم عروض مميزة لهم خلال فترة العيد القادمة وفصل الصيف.

وأصبح بإمكان الزوار الآن الاستمتاع بإقامة طال انتظارها في جزيرة ياس الشهيرة أبوظبي. فمن خلال هذه الشراكة، يمكن للزوار الذين يخططون لقضاء إجازاتهم في العيد وخلال فترة الصيف الاستمتاع بخصم يصل إلى 30٪ على حجز الإقامة الفندقية والحصول على تذاكر لدخول المدن الترفيهية التي تحتضنها الوجهة، عند الحجز عبر موقع ويجو من خلال الرابط https://www.wego.com/yas-island-campaign

وسواء كنتم تبحثون عن تجربة مليئة بالأدرينالين أو ملاذ هادئ للاسترخاء، فإن جزيرة ياس لديها ما يناسب كافة أفراد العائلة، ابتداءً من المدن الترفيهية بما في ذلك عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، إلى جانب تجارب التسوق والأنشطة الترفيهية، لتتيح لزوارها تجارب لا مثيل لها.

قال ليام فيندلي، المدير العام لشركة «إكسبيرينس هب»: «تعد شراكتنا مع منصة السفر والسياحة الرائدة ويجو غاية في الأهمية، حيث نتطلع إلى بناء علاقة طويلة الأمد من خلال العروض المخصصة لمستخدميها. وتحتضن جزيرة ياس مجموعة مختارة من الفنادق والمعالم السياحية الاستثنائية، والتي يتم فيها اتباع الإجراءات الاحترازية المعززة مثل برنامج ياس للصحة والسلامة وبرنامج تطعيم طاقم الجزيرة الذي بلغ حتى الآن نسبة 95%، الأمر الذي يؤكد على جاهزية جزيرة ياس للترحيب بمستخدمي محرك ويجو لقضاء عطلة استثنائية بأمان».

كما تهدف هذه الشراكة إلى الترويج لجزيرة ياس أبوظبي كوجهة مفضلة للمسافرين بغرض الترفيه من خلال الحملات عبر منصات ويجو الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم ويجو أيضًا بالتسويق لجزيرة ياس عبر محركات البحث لزيادة عمليات البحث والحجوزات.

وعلق مأمون حميدان، المدير العام لشركة «ويجو» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند قائلاً: «يسعدنا بدء هذا التعاون مع إحدى أبرز الجزر الترفيهية في العالم. نظرًا لكون أبوظبي واحدة من أكثر الوجهات التي يتم البحث عنها على موقعنا في الآونة الأخيرة، فإن هذا التعاون يمثل خطوة أخرى في التزامنا بتزويد مستخدمينا بأفضل خدمة وتقديم أبرز الوجهات لقضاء عطلتهم. وبذلك ستوفر مجموعتنا الواسعة من الفنادق والوجهات الرائدة في المنطقة، إلى جانب هذه الشراكة، خيارات أكبر للمسافرين في المنطقة».

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