غرفة الشارقة تبحث سبل تشجيع الاستثمارات مع كوستاريكا

المصدر: الشارقة- البيان

استعرضت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع وفد رفيع المستوى من جمهورية كوستاريكا سبل تعزيز التعاون والتبادل التجاري والاقتصادي بين إمارة الشارقة وكوستاريكا وتشجيع الاستثمارات في القطاعات الحيوية التي تتميز بها البلدان الصديقان، بما يسهم في تحقيق نقلات نوعية في جهود توثيق روابط التعاون المشترك ودفعه إلى آفاق أرحب تخدم المصالح المشتركة وتعزز فرص الشراكة بين مجتمعات الأعمال.

جاء ذلك خلال لقاء عُقد أمس في مقر الغرفة بين سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وأندريان أريجيتا نائبة وزير الشؤون الخارجية في جمهورية كوستاريكا، وفرانسيسكو هيرماندز سفير جمهورية كوستاريكا لدى الدولة، بحضور سعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة، وسعود عبد الرحمن الهاجري رئيس قسم العلاقات الدولية بالغرفة.

تعاون مثمر

ورحب عبد الله سلطان العويس بالوفد الزائر، مؤكداً على أهمية الزيارات واللقاءات التنسيقية بين ممثلي البلدين الصديقين والتي من شأنها دفع العلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية نحو المزيد من النمو والازدهار بما يؤسس لآفاق أوسع من التعاون الإيجابي والمثمر والاستثمار المتبادل الذي يخدم المصالح المشتركة بين الشارقة وسان خوسيه، ويعزز فرص الشراكة بين مجتمعات الأعمال، فضلاً عن استكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية المتوفرة في القطاعات الواعدة.

ولفت العويس إلى أهمية قيام الشركات والمستثمرين من كوستاريكا بزيارة الشارقة والتعرف على بيئة الأعمال والاستثمار بها، وبحث فرص التعاون بينها وبين الشركات الإماراتية، في ظل الاهتمام المشترك بين غرفة الشارقة والسفارة الكوستاريكية لدى الدولة لتعزيز العلاقات الثنائية ورفع حجم الأعمال والتبادل التجاري إلى مستويات مرضية، مسلطاً الضوء على ما توفره الشارقة ومؤسساتها من حوافز جاذبة لرجال الأعمال من مختلف دول العالم والتي من شأنها أن توفر لرجال الأعمال في كوستاريكا أفضل الفرص لتأسيس مراكز لأعمالهم وصناعاتهم الرئيسية وإقامة المشاريع وتعزيز حضورهم وانتشارهم في أسواق المنطقة.

مركز اقتصادي حيوي

من جانبها رحبت أندريان أريجيتا بحفاوة الاستقبال، مؤكدة على المكانة التي تتبوأها الشارقة على الصعيدين الإقليمي، والعالمي، كمركز اقتصادي حيوي وبارز ووجهة رائدة للأعمال والاستثمار على مستوى المنطقة والعالم، مشيرة إلى أن لقاءها مع الغرفة يعد مناسبة هامة لبحث أوجه التعاون الاقتصادي في ظل توفر العديد من الفرص الاستثمارية في كوستاريكا أمام الشركات الإماراتية في عدة مجالات وخاصة في قطاعات الزراعة والسياحة والبنية التحتية، مؤكدة على ثقتها بإمكانية العمل سوياً في مجالات متنوعة في ظل العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط الإمارات وكوستاريكا، ومتوجهة بالشكر والتقدير لقيادة دولة الإمارات الرشيدة على ما قدمته الإمارات من مساعدات لبلادها خلال جائحة كوفيد-19.

دعم الشركات

من جهته أكد محمد أحمد أمين العوضي أن الغرفة على أتم الاستعداد لدعم الشركات الكوستاريكية الراغبة في العمل والاستثمار في إمارة الشارقة وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح استثماراتها في الإمارة، مشيرا إلى أهمية تعزيز قنوات التواصل بين الجانبين لتحقيق الشراكات التجارية والانفتاح على المزيد من المجالات الاستثمارية، في ظل العلاقات الاقتصادية النموذجية بين دولة الإمارات وكوستاريكا.

وفي ختام اللقاء جال الوفد الزائر في أروقة المعرض الدائم للمنتجات الصناعية المحلية الواقع ضمن مقر الغرفة، حيث اطلعوا على المنتجات التي تعرضها أكثر من 180 منشأة تعمل في الشارقة في نحو 191 منصة عرض، وأشادوا بالمنتجات الصناعية المحلية ودور المعرض الهام في الترويج للصناعات والاستثمارات العاملة في الإمارة.

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