6.5 ملايين درهم من «دبي الإسلامي» إلى «الأعمال الخيرية العالمية»

المصدر: دبي - البيان

قدم بنك دبي الإسلامي دعماً إلى هيئة الأعمال الخيرية العالمية، بقيمة 6.5 ملايين درهم، بهدف دعم مستحقي الزكاة من الأسر المحتاجة والمتعففة والحالات الإنسانية المسجلة لدى الهيئة، بما يتوافق مع الشروط والمصارف الشرعية لـ«الزكاة»، وصولاً إلى توفير احتياجات تلك الشرائح الاجتماعية وتلبية متطلباتهم.

وتوجه الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة، أمين عام هيئة الأعمال الخيرية العالمية، بخالص الشكر والتقدير إلى بنك دبي الإسلامي، لدعمه السنوي السخي، الذي يعد رافداً لمسيرة العمل الخيري والإنساني الذي تقوم به الهيئة، ودليلاً على الدور المهم الذي يقوم به البنك في خدمة مجتمع الإمارات ودعم الفئات المحتاجة، الأمر الذي يرسخ أرقى معاني التكافل والتضامن والتراحم.

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