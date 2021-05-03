«الإمارات دبي الوطني» يساعد «شويترامس» على رقمنة عمليات الدفع

المصدر: دبي- البيان

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، أمس عن انضمام شركة «تي شويترام وأولاده»، سلسلة متاجر البقالة وتوزيع المنتجات الغذائية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، إلى قاعدة عملاء منصته للتمويل الذكي لسلاسل التوريد «سمارت اس سي اف».

وتهدف المنصة الحديثة إلى تلبية الاحتياجات المتنامية لرقمنة عمليات إدارة وتمويل سلاسل التوريد، والتي أصبحت اليوم واحدة من أبرز الأولويات لدى عملاء البنك من الشركات والمؤسسات في مختلف القطاعات.

وعليه، تتيح منصة «سمارت اس سي اف» لمتاجر «شويترامس» رقمنة عملياتها المتعلقة بالدفع في المنطقة، وتعزيز كفاءة التدفق النقدي ورأس مالها العامل. وبدورها، تحظى قاعدة مورديها بفرصة الاستفادة من مزايا السداد المبكر لفواتيرهم من دون الحاجة إلى الضمانات وبأسعار تنافسية، كما يمكنهم الانضمام إلى المنصة بأنفسهم عبر مجموعة الحلول المخصصة لهم، والتي تعد الأولى من نوعها في المنطقة، وبالتالي تعزيز الكفاءات التشغيلية للطرفين.

وعلاوة على ذلك، تأتي حلول تحليلات البيانات المتطورة، التي تقدمها منصة «سمارت اس سي اف» مثل لوحات التحكم التفاعلية والتقارير المخصصة، لتساعد «شويترامس» على اكتساب رؤية واضحة لعمليات سلسلة التوريد، بدءاً من تسجيل بيانات الموردين إلى عمليات الدفع والتسوية، إضافة إلى التدفقات النقدية.

وقال أحمد القاسم، نائب رئيس تنفيذي أول، رئيس الأعمال المصرفية للشركات والمؤسسات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يسعدنا انضمام «شويترامس» إلى منصتنا الرقمية، التي ستساعدها على تعزيز الكفاءات التشغيلية لعمليات التجزئة والموردين، وتحسين رأس مالها العامل.

وتقدم منصة «سمارت اس سي اف» منظومة تمويل رائدة للشركات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر دمج السيولة النقدية على امتداد سلاسل التوريد التابعة لها.

وتعد المنصة المصممة خصيصاً لتلبية الحاجة المتنامية لأدوات رقمية مؤتمتة أكثر تكاملاً، واحدة من سلاسل التوريد القليلة في المنطقة، التي توفر عملية تسجيل رقمية مبسطة، تتيح للشركات الأعضاء إمكانية تقديم هذه الأداة المتميزة لمجموعة واسعة من الموردين.

وباعتباره البنك المفضل لدى الشركات في دولة الإمارات، وسبّاقاً إلى تعزيز الابتكار في القطاع المصرفي على مستوى المنطقة، يواصل بنك الإمارات دبي الوطني ترسيخ مكانته المتميزة مزوداً موثوقاً للحلول الذكية والمبتكرة لتسهيل مزاولة الأعمال، ودعم دولة الإمارات العربية المتحدة في مسيرتها نحو رقمنة كل جوانب الأعمال».

من جهته، قال أبيشيك موندرا، المدير المالي لشركة «تي شويترام وأولاده»: «أسهمت الظروف، التي شهدها العام الماضي على وجه الخصوص في تشجعينا على البحث عن سبل جديدة، لتعزيز كفاءة رأس المال التشغيلي والعامل، تزامناً مع سعينا المتواصل لتوسيع نطاق أعمالنا وقاعدة موردينا.

ويسعدنا اليوم اتخاذ هذه الخطوة لرقمنة عمليات تمويل سلسلة التوريد التابعة لنا، ونتطلع قدماً إلى تحقيق الفوائد العديدة، التي توفرها هذه الرؤية الواضحة لعمليات سلاسل التوريد».

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