خبير فندقي: دبي تتصدر الوجهات العالمية المميّزة

المصدر: دبي- البيان

أكد شريف مدكور مديرعام فندق «ميديا روتانا دبي»، أن دبي تتصدر الوجهات العالمية المميّزة القادرة على تقديم تجارب متنوّعة لزوّارها على مدار العام، وذلك لما تمتلكه من مقوّمات سياحية هائلة وخيارات متنوّعة تلبي مختلف الأذواق والمتطلبات.

وتدرك دبي، باعتبارها مدينة سياحية عالمية، احتياجات ومتطلبات زوارها. ولهذا، فإن مناطق الجذب السياحي والمعالم الرئيسية والوجهات الترفيهية والمطاعم توفر تجارب مميزة تمكن السكان وكذلك الزوار الدوليين من الاستمتاع بأوقاتهم عبر مواسم الجذب المختلفة.

إلى ذلك، طرح فندق ميديا روتانا دبي عرضاً ترويجياً لجذب السياحة الداخلية والخارجية خلال فترة عيد الفطر، تشمل خدمات الإقامة والمطاعم، فضلاً عن المرافق الترفيهية، بخصومات تصل نسبتها إلى نحو 20%، وتبدأ أسعار الإقامة من 479 درهماً شاملة الفطور وبرانش العيد لشخصين.

وقال مدكور إن العروض الترويجية تهدف إلى تحفيز الطلب على السياحة الداخلية والخارجية، مضيفاً أن الفنادق مطالبة أكثر من أي وقت مضى بالعمل على تصميم عروض جذابة وبأسعار تشجيعية، للحفاظ على استمرارية الأعمال.

وأضاف أن الإمارات أسست بنى تحتية متينة وممتازة لتكون وجهة رائدة وسباقة وآمنة للقطاع السياحي في العالم، وهي مستعدة لاستقبال الضيوف والسياح من كافة أنحاء العالم.

وأشار إلى أن انطلاق فعاليات «إكسبو 2020 دبي» في شهر أكتوبر المقبل سيجعل من إمارة دبي والإمارات عموماً محطة جذب كبيرة لرجال الأعمال والسياح من مختلف أنحاء العالم.

كما وأكد مدكور بأن كامل الفريق في فندق ميديا روتانا ملتزم بتعزيز أعمال التنظيف في جميع مرافق الفندق لضمان صحة وسلامة الضيوف أثناء إقامتهم في الفندق.

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