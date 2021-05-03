شراكة بين غرفة دبي و"تيك توك" لدعم 1,000 شركة ومؤسسة في تعزيز حضورها الرقمي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت غرفة تجارة وصناعة دبي عن إطلاق أكاديمية غرفة دبي- تيك توك، التي تعتبر برنامجاً تعليمياً لمدة 4 أسابيع لمساعدة حوالي 1,000 شركة ناشئة وصغيرة ومتوسطة على تعزيز حضورها الرقمي وتنمية وتطوير أعمالها من خلال منصة تيك توك.

وجاء الإعلان عن الأكاديمية عند توقيع مذكرة تفاهم مؤخراً تمتد صلاحيتها لعامين بين غرفة دبي و"تيك توك"، حيث سيتاح أمام المشاركين الوصول إلى منصة إلكترونية تعليمية ستوفر تدريبياً متخصصاً حول التسويق الرقمي، وكيفية البدء بتأسيس حساب على تيك توك، وتطوير المحتوى الإبداعي والاستفادة من حملات التسويق والتحسين والتواصل المباشر مع الأعمال بحثاً عن أفكار لمشاريع ناشئة.

وتشمل فوائد البرنامج التعليمي المتطور جلسات تبادل الخبرات مع مختصين، وفرص الفوز بجوائز لأفضل فيديو تيك توك وأفضل حملة، وفرص الاستفادة من التوجيه والإرشاد بالإضافة إلى الحصول على شارة المشاركة الرقمية في البرنامج لكل المستفيدين الذين أتموا جميع مراحل البرنامج.

وتهدف الشراكة مع "تيك توك" إلى تعزيز اعتماد الشركات على أفضل الممارسات في مجال التجارة الإلكترونية، وتبادل المعارف والخبرات في التفاعل والتعامل مع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتنظيم ورش عمل وفعاليات متخصصة للمشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى دعم الابتكار والتطور التقني والإلكتروني في مجتمع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال سعادة حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي إن هذه الشراكة الاستراتيجية ستوفر معارف حديثة وأدوات متطورة لدعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في تأسيس حضورهم وتواجدهم الرقمي على منصات التواصل الاجتماعي الديناميكية، والاستفادة منها في تعزيز قوة علامتهم التجارية والوصول لقاعدة عملاء أكبر على مستوى الشرق الأوسط والعالم.

وأضاف بوعميم قائلاً:" توفر هذه المبادرة للشركات والمؤسسات أكثر من مجرد برنامج تدريبي، لأنها تتيح القدرة للمشاركين للتعرف على أفضل الممارسات في بناء استراتيجيات التجارة الإلكتروينة، ودعم خططهم التسويقية وتواجدهم الرقمي واستقطاب عملاء جدد. وتتسق هذه الشراكة مع جهود غرفة دبي لخلق القيمة لأعضائها ودعم تطور ونمو الاقتصاد الرقمي لإمارة دبي."

وختم شانت أوكنيان، مدير عام حلول الأعمال العالمية في شركة "بايت دانس" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا: "تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة العمود الفقري للاقتصاد. ولهذا السبب نحن سعداء بعقد شراكة مع غرفة تجارة وصناعة دبي لإطلاق برنامج تعليمي متخصص مدته أربعة أسابيع، للمساهمة في تمكين هذه الشركات من التعبير بطريقة إبداعية والتواصل بكفاءة مع الجمهور. ويمكن للمشاركين الوصول إلى البرنامج على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتعلّم أساليب جديدة وفريدة للتواصل مع مجتمع تيك توك والنمو ضمنه، بما ينعكس إيجابًا على نمو أعمالهم".

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