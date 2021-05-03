تبادل الخبرات بين جمارك وموانئ أبوظبي

المصدر: أبوظبي – وام

اطلعت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي على أفضل الممارسات المتبعة في شركة موانئ أبوظبي ضمن إجراء مقارنات معيارية لـعدة مجالات رئيسية وذلك بهدف تبادل الخبرات والمساهمة في تحسين الكفاءة والفاعلية التشغيلية في الوحدات التنظيمية.

وبحث أكثر من 120 موظفاً من مختلف الإدارات ومواقع العمل بجمارك أبوظبي خلال زيارات افتراضية عقدت عبر تقنيات الاتصال المرئي مع موانئ أبوظبي التعاون وتبادل الخبرات بهدف توظيفها في تحسين الأداء بما يسهم في تعزيز حركة التجارة والحفاظ على أمن وسلامة المجتمع وفق أرقى الممارسات العالمية.

واطلع وفد جمارك أبوظبي على إجراءات ومنهجيات العمل المتعلقة بـ«الحوكمة المؤسسية» وإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال في موانئ أبوظبي بهدف الاستفادة منها في تطوير الأداء عبر البرامج التقنية والذكية المستخدمة، إضافة إلى الاطلاع على الإجراءات والسياسات المتعلقة بـ«إدارة المعرفة المؤسسية» ومؤشرات قياس الأداء والقيمة والأثر ذات العلاقة بها.

واستعرضت جمارك أبوظبي عدداً من الخدمات والمشاريع المتطورة منها التفتيش الذكي ورقمنة جميع الخدمات الجمركية وغيرها من الخدمات التي أسهمت في سهولة إنجاز المعاملات الجمركية.

وقال فهد غريب الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بجمارك أبوظبي، إن إجراء المقارنات المعيارية مع شركة موانئ أبوظبي يأتي في إطار التطوير المستمر للمنظومة الجمركية والاستفادة من المؤسسات الوطنية الرائدة في مختلف مجالات العمل.

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