القرية العالمية تكرّم شركاء ومتميّزي الموسم 25

المصدر: دبي - البيان

أقامت القرية العالمية، أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، حفل توزيع الجوائز السنوي الخاص بتكريم شركائها المتميزين، الذين ساهموا في نجاح الموسم 25، موسم اليوبيل الفضي.

وذلك خلال حفل خاص أقيم في مجلس العالم بالقرية العالمية، مساء أمس الأول، حيث تم تسليط الضوء على الجهود الكبيرة التي بذلها مختلف الشركاء في إنجاح الموسم وتكريم المتميزين في مختلف الفئات، حيث فازت الزميلة شيرين فاروق من «البيان» بجائزة أفضل تغطية إعلامية باللغة العربية لهذا الموسم.

دعم استثنائي

وقالت خديجة خليفة، مدير إدارة أول للشؤون التجارية والرعاية في القرية العالمية: «لقد كان للدعم الاستثنائي، الذي قدمه شركاؤنا من مختلف الفئات، أثرٌ كبير في إنجاح الموسم 25. فخورون بمساهمتنا في دعم المشهد السياحي في إمارة دبي ودولة الإمارات وتعزيز مكانتها كوجهة سياحية رائدة في المنطقة والعالم.

إن العمل مع جميع هؤلاء الأشخاص المبدعين والفرق المتميزة والمؤسسات المبتكرة هو وسام فخر لنا نعتز به في جميع مواسمنا. معاً، نتمكن من تحقيق المستحيل وخط نهج وأهداف جديدة نستلهم منهم نجاحات المواسم المقبلة».

ولفتت خديجة إلى أن تكريم شركاء القرية العالمية جاء تقديراً لتفانيهم في تقديم تجارب مبتكرة وأفكار فريدة أثرت زيارات الضيوف بالحماس، والمتعة والتشويق طوال موسم اليوبيل الفضي، حيث حصل جناح إيران على لقب «أفضل جناح» عن التجارب الفريدة والشعبية الكبيرة التي حظي بها طوال الموسم.

كما فاز جناح إفريقيا بلقب «أفضل عرض لحرف يدوية» عن استضافته لأبرع الحرفيين الذين عكسوا بنجاح روعة الحرف اليدوية والأعمال الفنية التي تشتهر بها القارة السمراء أمام الضيوف. وفاز جناح المغرب بلقب «أفضل واجهة جناح» بعد أن تألقت واجهته أمام ضيوف القرية العالمية بعكسها لغنى الثقافة المغربية وكانت محطة تصوير لهم أثناء زيارتهم طوال الموسم.

وعن فئة «أفضل مقهى»، فقد فاز بها «كاميليشوس»، وتم الإعلان عن فوز مطعم «أولد تبليسي» الجورجي بجائزة «أفضل مطعم»، وفوز كشك «توك توك» بجائزة «أفضل كشك، وكشك»، و«فلافي» بجائزة أفضل كشك تابع لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وتتابعت الجوائز الخاصة بشركاء القرية العالمية أيضاً خلال الليلة المميزة ليحصل كشك «تشيكي» على جائزة «أفضل فكرة تجارية جديدة» ومحل «الفن العراقي» على جائزة أفضل محل تجزئة، و«بيت الرعب» على جائزة «أفضل وجهة ترفيهية».

تميز إعلامي

وكرّمت القرية العالمية الإعلاميين الذين تميزوا في فئاتهم خلال الموسم وقدّموا من الأعمال المقروءة والمصورة ما يستحق التقدير.

وحصد محمد عبد المقصود من صحيفة الرؤية جائزة «أفضل مقال صحفي باللغة العربية»، بينما حصلت جانيس رودريغيز من جريدة ذا ناشيونال على جائزة «أفضل مقال صحفي باللغة الإنجليزية»، أما هشام أحمد من صحيفة خليج تايمز فحاز على جائزة «أفضل تغطية إعلامية باللغة الإنجليزية». وفاز شينوج شمس الدين من قناة ميديا وان بجائزة «أفضل تغطية تلفزيونية».

وحازت يسرا زكي من صحيفة جلف نيوز على لقب «أفضل تأثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي». وفي وقت فاز المصور أفظل تازاكوني من صحيفة الاتحاد، بجائزة «أفضل تصوير فوتوغرافي»، حاز كل من مصطفى عبد العظيم من صحيفة الاتحاد، وسمير السعدي من جريدة الوحدة، على جوائز «التميز الإعلامي» و«الإبداع الإعلامي» على التوالي.

وتم توزيع ميداليات على الجميع. كما تم تكريم كل من مها عادل من صحيفة الخليج وديانا أيوب من صحيفة الإمارات اليوم بجائزة «اختيار لجنة التحكيم» لتميزهما بأعمالهما الصحفية خلال الموسم.

وتستعد القرية العالمية لاختتام موسمها الـخامس والعشرين، الذي انطلقت فعالياته منذ 25 أكتوبر 2020 الماضي، الذي شهد احتفالات متميزة بيوبيلها الفضي، مع مفاهيم جديدة وأفكار مبتكرة وذكريات استثنائية تجمع ثقافات العالم عبر 26 جناحاً متنوعاً.

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