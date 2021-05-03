الأسهم القيادية تمنح الأسواق مكاسب 5.4 مليارات درهم

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

عادت أسواق الأسهم المحلية للمربع الأخضر في ختام جلسة، أمس، بعدما ربح رأسمالها السوقي ما يناهز 5.4 مليارات درهم، مدفوعة بمكاسب الأسهم القيادية في قطاعات العقار والبنوك، وسط عمليات شراء محدودة للمؤسسات.

وارتفع سوق دبي 0.71% إلى 2624 نقطة مع ارتفاع أسهم العقار والاستثمار والتأمين والاتصالات، فيما زاد سوق أبوظبي 0.5% عند 6076.84 نقطة، بدعم مكاسب أسهم البنوك والاستثمار والاتصالات والطاقة.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.02 مليار درهم، منها 929.4 مليوناً بأبوظبي و87.45 مليوناً في دبي. وجرى تداول 207 ملايين سهم، موزعة بواقع 122.5 مليوناً في أبوظبي، و84.5 مليوناً في دبي، من خلال 2657 صفقة.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 2.79% مع صعود «إعمار العقارية» 2.94%، و«إعمار للتطوير» 3.63%، و«إعمار مولز» 3.26%، و«الاتحاد العقارية» 1.13%، و«ديار» 1.87%، و«داماك» 1.6%، وزاد قطاع الاستثمار 0.48% مع نمو «دبي للاستثمار» 0.64% و«شعاع كابيتال» 0.31% فيما استقر «سوق دبي المالي». ونزل قطاع البنوك 0.4% مع انخفاض «دبي الإسلامي» 0.22%، و«الإمارات دبي الوطني» 0.8%، فيما نزل قطاع النقل 0.02% .

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط، مستقطباً 24.37 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 11.17 مليون درهم، ثم «إعمار للتطوير» 7.8 ملاتيين درهم، وحقق «أملاك» أكبر ارتفاع بنسبة 14.88%، فيما كان «آن ديجتال سيرفسس» الأكثر انخفاضاً بنسبة 3.78%، ومال المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 20.6 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل.

سوق أبوظبي

وعزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك 0.54% مع نمو «أبوظبي الأول» 0.84%، فيما انخفض «أبوظبي التجاري» 0.48%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.21%، وصعد قطاع الاتصالات 0.94% على أثر ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. وزاد قطاع الاستثمار 0.16%.

وصعد قطاع الطاقة 0.64%، وانخفض قطاع العقار 0.15%.

وهيمن «أبوظبي الأول» على النشاط، مستقطباً 341.6 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» 226.87 مليوناً، وحقق «رأس الخيمة للدواجن» أكبر ارتفاع بنسبة 14.94%، فيما كان «أركان» الأكثر انخفاضاً بنسبة 2.83%، ومال المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار 99.6 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل.

المؤسسات

عمدت المؤسسات نحو الشراء بصافي استثمار 28.7 مليون درهم، منها 15.43 مليون درهم في دبي، و13.3 مليون درهم في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بصافي استثمار 28.7 مليون درهم، منها 15.43 مليون درهم في دبي، و13.3 مليوناً بأبوظبي.

إفصاحات

★ أعلنت شركة «أرامكس»، تنحي بشار عبيد من منصبه كرئيس تنفيذي للشركة، لأسباب شخصية. وذكرت الشركة في بيان لها أمس لسوق دبي المالي، أن عبيد سيواصل تولي مهامه الحالية حتى تتم تسمية رئيس تنفيذي للشركة خلفاً له، وبعد ذلك سيعمل مستشاراً للشركة.

وفي بيان منفصل، قالت الشركة إن مجلس إدارتها سيعقد اجتماعاً الأربعاء لمناقشة تعيين رئيس تنفيذي جديد خلفاً لبشار عبيد الذي تقدم باستقالته الخميس الماضي.

كما سيناقش أعضاء مجلس الإدارة النتائج المالية المرحلية الموحدة المختصرة غير المدققة للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021، وذلك للمصادقة عليها، إضافة إلى مجموعة من المسائل الروتينية الأخرى، ومستجدات أعمال الشركة.

★ وافقت الجمعية العمومية لشركة داماك العقارية على البيانات المالية لعام 2020.

★ يعقد مجلس إدارة بنك الإمارات للاستثمار اجتماعاً يوم الخميس المقبل لمناقشة البيانات المالية للربع الأول 2021.

★ سجل «بنك الشارقة» صافي خسارة بنحو 666.39 مليون درهم في العام 2020 مقارنة بخسارة قدرها 487.68 مليون درهم في العام 2019. وبلغ إجمالي الأصول 36.14 مليار درهم بزيادة 14% فيما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 3.17 مليارات درهم بنمو 5%.

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