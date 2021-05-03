أحمد الفلاسي يطّلع على إنجازات رواد الأعمال والمستثمرين في حاضنة (in5) بدبي

المصدر: دبي - البيان

استضافت حاضنة الأعمال (in5)، التابعة لمجموعة «تيكوم»، معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث التقى خلال الزيارة كبار المسؤولين في الحاضنة، ونخبة من روّاد الأعمال والمستثمرين، واطلع على إنجازات الشركات الناشئة، وناقش مستقبل وفرص ترسيخ جاذبية الدولة عالمياً، كمركز رائد للمواهب والشركات الناشئة.

شارك في اللقاء وفد من «دبي القابضة» يتقدمهم عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «دبي القابضة لإدارة الأصول»، وماجد السويدي، مدير عام مدينة دبي للإعلام، وعمار المالك، مدير عام مدينة دبي للإنترنت.

والتقى الدكتور أحمد بالهول الفلاسي مجموعة من الشركات الناشئة منها (Desert Control)، التي تقدم حلولاً لمكافحة التصحّر وتعزيز الأمن الغذائي، و(Derq)، منصة الذكاء الاصطناعي الحائزة جوائز عدّة لدورها في خفض الحوادث المرورية وإنقاذ مستخدمي الطرق، ومنصة التدريب (Sxill Labs)، التي تقودها نخبة من رائدات الأعمال الإماراتيات، و(Ushine)، المنصة التي تجمع مؤثّرين على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما قدمت شركتا الاستثمار ورأس المال الجريء (Dubai Angel Investors) و(Global Ventures)، شرحاً حول الفرص الكامنة في تمويل الشركات الناشئة بالمنطقة وآفاقه المستقبلية.

ريادة

وقال الفلاسي: «تتبوأ الإمارات مكانة رائدة ومتقدمة على أهم المؤشرات العالمية كونها واحدة من أفضل الوجهات وأكثرها جذباً لروّاد الأعمال من كافة أنحاء العالم، مكانة تحققت بفضل توجيهات القيادة الرشيدة الداعمة للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ باعتبارها لاعباً رئيساً في تحقيق أهدافنا وتوجهاتنا المستقبلية، المتمثلة في بناء اقتصاد معرفي مستدام قائم على الابتكار».

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خلال زيارة معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، تم استعراض أبرز إنجازات الحاضنة في السنوات الماضية، حيث احتضنت منذ تأسيسها أكثر من 450 شركة ناشئة في برنامج يمتد لـ3 أعوام في قطاعات محورية هي: التكنولوجيا والتصميم والإعلام، منها 280 شركة نشطة، فيما تخرجت سابقاً عدة شركات من البرنامج وتسهم حالياً في دعم نمو اقتصاد دبي وجهود تنويع الموارد فيها. يذكر أن الشركات الناشئة ضمن الحاضنة استقطبت تمويلات واستثمارات مباشرة بـ465 مليون درهم منذ 2013 وحتى منتصف 2020.

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