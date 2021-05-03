عمومية «دريك آند سكل» توافق على تقديم طلب للمحكمة لبدء تطبيق إعادة الهيكلة

المصدر: (دبي - البيان)

قالت شركة «دريك آند سكل إنترناشيونال»، إن جمعيتها العمومية وافقت على تقديم الشركة وبعض الشركات التابعة لها طلباً للمحكمة المختصة لافتتاح الإجراءات لتطبيق خطة إعادة هيكلة الدين والتنظيم المالي.

وأضافت الشركة في بيان لها، أمس، على سوق دبي المالي، أنه تم خلال الاجتماع الذي عقد عن بُعد الخميس مناقشة تطورات التحقيقات التي تجريها الإدارة الحالية مع الإدارة التنفيذية السابقة، بالإضافة لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بإعادة الهيكلة وعدة أمور أخرى. وتم خلال العمومية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: شفيق عبد الحميد، أحمد السركال، عبد الله عطاطرة، عبد الهادي السعدي، أحمد الكيلاني، أحمد سعيد الحميري، وسهير العلي.

كانت «دريك آند سكل» ذكرت مطلع شهر مارس أنها قامت بعرض خطة إعادة التنظيم المالي على الدائنين التجاريين وذلك بمشاركة الخبير المعين من قبل لجنة إعادة التنظيم المالي «أرونايت» الذي طلب من الدائنين التجاريين مراجعة مستندات الخطة، على أن يقوموا بالتصويت على الخطة بحلول نهاية أبريل 2021.

وأعلنت الشركة في يناير استمرار تعليق التداول على أسهمها في سوق دبي المالي، وذلك بناءً على طلبها لحين انعقاد اجتماع الجمعية العمومية للدائنين والإفصاح عن نتائج الاجتماع، وانتهاء أعمال لجنة التنظيم المالي المنوطة بمتابعة حالة الشركة.

وأسهم «دريك آند سكل» موقوفة عن التداول منذ 14 نوفمبر 2018، في أعقاب الكشف عن خسائر مالية كبيرة تكبدتها الشركة، ومخالفات.

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