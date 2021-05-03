عمومية «الخليج للملاحة» تقر استمرار مزاولة نشاطها

المصدر: (دبي - البيان)

وافقت الجمعية العمومية لشركة الخليج للملاحة القابضة، خلال اجتماعها عن بعُد الخميس، على استمرارية الشركة في مزاولة نشاطها، عملاً بأحكام المادة (302) من قانون الشركات رقم 2 لسنة 2015.

وقالت الشركة في بيان لها أمس على سوق دبي المالي، إن جمعيتها العمومية وافقت على تفويض أعضاء مجلس الإدارة ببحث مدى إمكانية السير في تنفيذ أي فرص استثمارية أو استحواذ من الممكن الاتفاق عليها مع شركة «إمباير للملاحة».

كما وافقت الجمعية العمومية على تشكيل لجنة مشتركة مع شركة «إمباير للملاحة» لبحث كل الجوانب التشغيلية والمالية والقانونية بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من قبل السلطات التنظيمية. واعتمدت الجمعية العمومية للشركة أيضاً المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن عام 2020 وإقرار البيانات المالية للعام نفسه.

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