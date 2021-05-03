32.1 مليوناً أرباح «ترانس جارد» للسنة المالية 2020/ 2021

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مجموعة «ترانس جارد»، أمس، تسجيل أرباح بقيمة 32.1 مليون درهم وإيرادات بقيمة 1.87 مليار درهم للسنة المالية 2020/‏‏‏ 2021؛ كما كشفت هذه الشركة الإماراتية المتخصصة في تقديم الحلول لقطاع الأعمال عن إبرام عقود عمل جديدة ومجددة، بقيمة 2.1 مليار دولار (7.72 مليارات درهم).

وقال غريغ وارد، المدير التنفيذي للمجموعة: علاوة على نشر أكثر من 44,000 موظف كل شهر في أوج أزمة «كوفيد 19»، ونشر 500 موظف آخر في مجموعة متنوعة من الوظائف في المستشفيات الميدانية على مستوى الإمارات، أبرم قسم إدارة المنشآت في «ترانس جارد» عقداً مع شركة عالمية رائدة في صناعة النفط والغاز، وأضاف إلى محفظته في قطاع التجزئة مركزي تسوق جديدين في أبوظبي. كما جدد عقده مع القرية العالمية للسنة الحادية عشرة على التوالي. ونجح قسم الخدمات الأمنية في توسيع نطاق حضوره القوي.

وفي ضوء النمو الكبير للخدمات اللوجستية في 2020، توسعت محفظة «ترانس جارد» للقوى العاملة لتشمل عقوداً مع كل سلاسل متاجر السوبرماركت الكبرى وإبرام اتفاقيات، لتوفير القوى العاملة لمقدمي خدمات المستودعات وخدمات التوصيل وغيرهم من مقدمي الخدمات الأساسية.

ومع بدء الافتتاح التدريجي لقطاع الضيافة، فازت «ترانس جارد» بإطار العمل لعدد من الفنادق التابعة لإحدى سلاسل الفنادق المرموقة في المنطقة. وبدأ قسم خدمات التوصيل لدى «ترانس جارد» بتقديم خدمات إنجاز إجراءات السفر من المنزل للمسافرين على متن طيران الإمارات في دبي، كما واصلت «ترانس جارد» دعمها لمعرض إكسبو بإعلانها عن إبرام عقود مع 7 أجنحة في المعرض.

قسم الطيران

أعلن قسم الطيران والخدمات اللوجستية إبرام عقود مهمة مع طيران الإمارات والاتحاد للطيران، وفي العقد الأول، تتولى «ترانس جارد» مهمة المزود الحصري لخدمات السائق لأساطيل مركبات رجال الأعمال والدرجة الأولى والركاب المتعددين. وتم تمديد عقد «ترانس جارد» الخاص بدعم الاتحاد للطيران بمشغلين للودرات والرافعات الشوكية، ووظائف أخرى لمدة 3 سنوات إضافية.

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