«طاقة»: طرح ناجح لسندات بقيمة 1.5 مليار دولار

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة أمس نجاحها بإصدار شريحتين من السندات بقيمة إجمالية 1.5 مليار دولار ولمدة 7 سنوات و30 سنة بشكل سندات مقدّمة غير مضمونة. وأصدرت الشركة سندات بقيمة 750 مليون دولار بأجل 7 سنوات، حيث تستحق في أبريل 2028 وتحمل معدّل فائدة قدره 2% سنوياً.

كما أصدرت الشركة شريحة أخرى من السندات بقيمة 750 مليون دولار أيضاً وبأجل 30 سنة، حيث تستحق في أبريل 2051 وتحمل معدّل فائدة قدره 3.4% سنوياً. وتعتبر شريحة الـ 30 عاماً أول إصدار «فورموزا» من «طاقة» مدرجاً في تايبيه كما في لندن، وذلك للاستفادة من الطلب التايواني.

بلغ معدّل الاكتتاب النهائي في دفتر الطلبات أكثر من 4 أضعاف قيمة الطرح، ما يعكس القبول القوي من المستثمرين الآسيويين مما مهد الطريق لمزيد من الطلبات من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة.

أتاح دفتر الطلبات النهائي البالغ 6.1 مليارات دولار للشركة تحقيق نِسب فائدة أقل بكثير مقارنة بسندات «طاقة» الحالية. وقد تم تصنيف السندات بدرجة Aa3 من قِبل وكالة «موديز» وAA- من قِبل وكالة «فيتش»، بما يتماشى مع التصنيفات الائتمانية للشركة.

وسيتمّ استخدام العائدات الصافية من بيع هذه السندات لأغراض الشركة العامة، بما في ذلك سداد الديون المستحقّة. وتمّ ترتيب الإصدار وطرحه من قبل تجمع مصرفي مكوّن من مديرين رئيسيين مشتركين ومديري الاكتتاب، بما في ذلك بنك الصين، ومجموعة «سيتي» المصرفية وبنك أبوظبي الأول و«إتش اس بي سي»، وبنك المشرق، وشركة «ميزوهو» للأوراق المالية وبنك «إم يو إف جي».

كما عرضت «طاقة» إعادة الشراء نقداً لجميع سندات الشركات المستحقة في عام 2021، إلى جانب 250 مليون دولار من السندات المستحقة في يناير 2023، وذلك وفقاً لشروط عرفية.

وتم التقدم لشراء إجمالي 712 مليون دولار من سندات 2021 من قبل المستثمرين، بينما تستمر عملية إعادة شراء سندات 2023 في وقت إصدار هذا البيان. وتم ترتيب عملية إعادة شراء السندات من قبل شركة «بي إن بي باريبا» وبنك «إتش إس بي سي» وبنك «أم يو أف جي» وشركة «سوميتومو ميتسوي» المصرفية بصفتهم مديرين مداولين مشتركين.

ثقة

قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب للشركة: الطلب القوي من أسواق الائتمان العالمية والمستثمرين من جميع أنحاء العالم علامة ثقة بالوضع المالي القوي والمعزز للشركة وباستراتيجيتنا المعلنة لنصبح شركة رائدة في مجال الطاقة والمياه منخفضة الكربون في الإمارات وخارجها.

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