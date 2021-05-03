ترخيص من «أبوظبي العالمي» لـ«ترايب»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت مجموعة ترايب للبنية التحتية، التي تأسست في عام 2011 بهدف تعزيز استدامة المجتمعات من خلال التمويل المبتكر وتطوير حلول البنية التحتية الأساسية، أمس، حصولها على ترخيص الخدمات المالية من سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، لممارسة النشاط المنظم لإدارة صندوق استثمار مشترك.

وقال جمعة الهاملي، المدير التنفيذي الأول للاستراتيجية وتطوير الأعمال بسوق أبوظبي العالمي: يواصل السوق تركيزه على دعم الاستدامة، ونحن سعداء بتمكين المؤسسات التي تشاركنا نفس الرؤية، مثل ترايب، في رسم ملامح مسيرتها للنمو التي تتكامل مع قيمنا. ومن خلال أطرنا التنظيمية عالمية المستوى والنظام البيئي للمعايير الدولية للأعمال، فإننا واثقون في قدرة السوق على أن يكون منصة انطلاق رئيسية لخدمات ترايب المتنامية.

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