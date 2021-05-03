«أملاك» تستمر في مزاولة نشاطها

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت شركة أملاك للتمويل، أن جمعيتها العمومية أقرت استمرارية الشركة في نشاطها، وذلك وفقاً لمتطلبات المادة (302) من قانون الشركات التجارية. ووافقت العمومية على سياسة المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة وتفويض مجلس الإدارة لتعيين ممثلين عن المساهمين وتحديد أتعابهم.

ووافقت العمومية على تعديل نظامها الأساسي ليتوافق مع أحكام القانون في شأن الشركات التجارية. وتم خلال اجتماع الجمعية العمومية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للفترة 2021-2024، وهم: خالد سالم الحليان، فاطمة حسين علي، مصطفى إسماعيل كرم، علي إبراهيم محمد إسماعيل، راشد محمد علي العوضي، إبراهيم أنيس الجلاف، إياد حماد الحرازين.

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