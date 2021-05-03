19.5 مليار درهم صفقات إعادة بيع العقارات في دبي

المصدر: دبي- مشرق علي حيدر

سجل سوق صفقات إعادة بيع العقارات في دبي 7874 صفقة إعادة بيع، خلال الأشهر الأربعة الماضية، بقيمة 19.5 مليار درهم، طبقاً لتحليل «البيان الاقتصادي» في بيانات رسمية.

وتفوق سوق إعادة بيع المباني والفلل السكنية على سوق إعادة بيع الشقق السكنية والتجارية، كما تجاوز سوق الأراضي أيضاً، مسجلاً 2217 صفقة إعادة بيع لمبان وفلل سكنية بـ 8.7 مليارات درهم، وكانت أكبر الصفقات في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بإعادة بيع 190 فيلا بـ 690 مليون درهم.

أما على صعيد السوق الثانوي للوحدات السكنية فقد سجل 4964 صفقة إعادة بيع للوحدات السكنية بـ 6.5 مليارات درهم، أكبر الصفقات كانت في منطقة مرسى دبي الشهيرة بدبي مارينا بـ 960 وحدة سكنية وتجارية، بقيمة ناهزت على 1.6 مليار درهم. وسجل سوق إعادة بيع الأراضي 693 قطعة أرض سكنية وتجارية، بقيمة إجمالية، بلغت 4.2 مليارات درهم.

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