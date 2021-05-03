«سوق دبي» يحدّد إجراءات التعامل مع الشركات المتعثّرة

المصدر: دبي – البيان

أعلن سوق دبي المالي، عن إجراءات التعامل مع الشركات المساهمة العامة المدرجة المتعثرة، مؤكداً أنه تم نقل شركتين إلى الفئة الثانية، وهما: «الخليج للملاحة القابضة» بسبب بلوغ خسائرها المتراكمة نسبة 71% من رأس المال، و«أرابتك القابضة» نتيجة لاستمرار إيقاف التداول على أسهم الشركة لأكثر من 6 أشهر.

وأضاف إنه تم نقل 3 شركات إلى الفئة الأولى وهي: «يونيكاي للأغذية» بسبب وصول الخسائر المتراكمة إلى نسبة 48% من رأس المال، و«الإمارات للمرطبات» بعد بلوغ الخسائر المتراكمة نسبة 38%، و«الاستشارات المالية الدولية» بعد خسائر متراكمة بلغت نسبتها 18%.

وأشار السوق إلى أن ذلك يأتي استناداً إلى قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (13) لسنة 2020 بشأن إجراءات التعامل مع الشركات المساهمة العامة المدرجة المتعثرة، المادة رقم (3) البند (3) بخصوص نقل وإدراج أسهم الشركات من الفئة الأولى إلى الفئة الثانية أو من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى مرة واحدة في العام بعد تزويد السوق بالبيانات المالية المدققة للشركة كما هي في نهاية سنتها المالية.

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