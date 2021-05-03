رقم قياسي للشركات الجديدة في مركز دبي للسلع

المصدر: دبي- البيان

شهد مركز دبي للسلع المتعددة، تسجيل أكثر من 216 شركة جديدة في المنطقة الحرّة، خلال شهر أبريل 2021، لتحقق أعلى رقم شهري، منذ سبع سنوات، كما حققت المنطقة الحرّة في الربع الأول أفضل أداء لها، منذ سبع سنوات.

ويتمثل أساس هذا النمو القوي بالزخم الناتج عن المبادرات الجديدة، مثل مركز الكاكاو المنتظر التابع للمركز، بجانب مركز الأصول المشفّرة، والذي يعمل على توسيع منظومة التجارة لدى المركز.

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي للمركز: يواصل مجتمعنا الذي يضم أكثر من 18000 شركة نموه بمعدلات قياسية، لأننا نقوم بدعم الشركات الأعضاء لدينا، وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال. ويظهر هذا الشهر القياسي بالفعل مرونة اقتصاد دبي، والالتزام الذي يحمله المركزتجاه الشركات الأعضاء فيه. يأتي هذا الإنجاز الاستثنائي بعد انضمام 205 شركات إلى المنطقة الحرّة في سبتمبر 2020.

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