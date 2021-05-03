125 % نمو أرباح «أبوظبي الإسلامي»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

زادت أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي، خلال الربع الأول بنسبة 125%، ليبلغ 608 ملايين درهم مقارنة مع 270 مليون درهم في الربع الأول من العام الماضي، وبارتفاع نسبته 26% مقارنة بالربع الأخير من عام 2020، محققاً أداءً مالياً قوياً، يعزز قدرته على مواصلة النمو المستدام.

وارتفعت إيرادات المصرف بنسبة 3.3%، لتبلغ 1,336 مليون درهم، مقارنة مع 1,292 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي، وشهد المصرف نمواً في الإيرادات من غير التمويل بنسبة 30%، ما عوّض التأثير الناجم عن انخفاض معدلات الأرباح.

كما تراجعت النفقات التشغيلية بنسبة 7% على أساس سنوي، كما حافظ المصرف على قوة ميزانيته العمومية مع تنمية قاعدة الأصول بنسبة 6.5%، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى نمو تمويل العملاء بنسبة 5% قياساً.

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