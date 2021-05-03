20.3 مليار درهم ناتج الفجيرة 2020

المصدر: (الفجيرة- عائشة الكعبي)

بلغ الناتج المحلي الإجمالي لإمارة الفجيرة لعام 2020 نحو 20.3 مليار درهم، وفق بيانات النسخة الـ 24 من الكتاب الإحصائي السنوي.

وقال الدكتور إبراهيم سعد مدير مركز الفجيرة للإحصاء أن قيمة المساعدات الاجتماعية بلغت في العام الماضي 335 مليون درهم.وأشار إلى ارتفاع عدد سكان الفجيرة، حيث بلغ جملة السكان منتصف العام 2020 نحو «292,358» نسمة مقابل 256.256 نسمة في العام 2019.

وبلغت المنشآت الصناعية العاملة بالإمارة 257 منشأة، إلى جانب 13.641 رخصة من مجموع جملة الرخص الخاصة بالمنشآت التجارية الصادرة، حيث بلغت تصاريح البناء 1822 تصريحاً، وبلغ عدد العاملين في الدوائر الحكومية «محلي واتحادي» 15.784 موظفاً.

وسجل مطار الفجيرة الدولي ارتفاعاً في عدد الرحلات بواقع 11.583 رحلة، فيما سجل العام 2019 نحو 11.213 رحلة طيران، وانخفض عدد نزلاء الفنادق إلى 620.593 ألف نزيل مقارنة مع العام 2019 الذي سجل نحو 913.313 ألف نزيل فندقي.

كما اتسعت المساحة المزروعة بواقع 49.452 دونم في مختلف مناطق الإمارة، بعدما كانت تغطي نحو 38651 دونم، وبلغ عدد السدود التابعة لإمارة الفجيرة 54 سداً.

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