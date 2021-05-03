«دبي للاستثمار» تتحوّل إلى الربحية

المصدر: (دبي - البيان)

تحولت شركة دبي للاستثمار إلى الربحية في الربع الأول، لتحقق الشركة 124 مليون درهم مقابل خسائر بنحو 7 ملايين درهم في الربع المقابل من 2020.ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى تحقيق الشركة أرباحاً من إعادة التقييم للاستثمارات قدرها 20.3 مليون درهم.

وكشف خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين، عن توسع الشركة خارج الإمارات، كاشفاً عن وجود محادثات جدية لإنشاء مجمع دبي للاستثمار في مصر وأنغولا. وتوقع عودة نسبة التوزيعات النقدية للمساهمين عن العام الجاري إلى مستويات ما قبل كورونا.

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