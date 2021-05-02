«الأوراق المالية» تغرّم 3 شركات مدرجة

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

غرّمت هيئة الأوراق المالية والسلع 3 شركات واحدة مرخصة واثنتين مدرجتين بقيمة 40 ألف درهم بسبب مخالفتها القوانين والأحكام المنظمة لأسواق المال المحلية.

وقالت الهيئة إنها غرّمت كل من شركة «غلفا» للمياه المعدنية والصناعات التحويلية و«الخزنة للتأمين» نحو 10 آلاف درهم لكل منهما على حدة، لعدم التزامهما بالإفصاح عن البيانات المالية للربع الثالث عن العام 2020 باستخدام نظام الإفصاح الإلكتروني خلال المدة القانونية للإفصاح، الأمر الذي يشكل مخالفة لنظام الإفصاح الإلكتروني.

وذكرت الهيئة أنها غرّمت الشركة المرخصة «اكوما» نحو 20 ألف درهم بسبب استمرار قيام موظفين غير معتمدين لدى الهيئة لأعمال التحليل المالي، الأمر الذي يشكل مخالفة لقرار الهيئة بشأن الاستشارات المالية والتحليل المالي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز