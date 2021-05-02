20.3 مليار درهم الناتج المحلي الإجمالي للفجيرة 2020

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

كشف الدكتور إبراهيم سعد مدير مركز الفجيرة للإحصاء أن النسخة الـ 24 من الكتاب الإحصائي السنوي لإمارة الفجيرة لعام 2020، شملت أرقاماً وبيانات إحصائية مهمة في الإمارة، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي 20.3 مليار درهم، حسب تقديرات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، حيث بلغت قيمة التجارة الخارجية المباشرة 2,308 مليون درهم، وبلغت عبر المنطقة الحرة 5,620 ملايين درهم، موضحاً أن قيمة المساعدات الاجتماعية بلغت في العام الماضي 335.773.310 درهم صادرة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وخيرية الفجيرة ووزارة تنمية المجتمع.

وأشار إلى ارتفاع عدد سكان الفجيرة، حيث بلغ جملة السكان منتصف العام 2020 نحو «292,358» نسمة مقابل 256.256 نسمة في العام 2019، موضحاً أن العام الماضي بلغ عدد الذكور نحو 191.915

و100.443 «إناث»، وسجل عدد مواليد أحياء 3279 مولوداً، وعدد وفيات 309 حالة وفاة.

وقال: إن الكتاب سجل مجموع المنشآت الصناعية العاملة بالإمارة، التي بلغت 257 منشأة، إلى جانب 13.641 رخصة من مجموع جملة الرخص الخاصة بالمنشآت التجارية الصادرة، حيث بلغت تصاريح البناء 1822 تصريحاً، أما بخصوص القوى العاملة فقد بلغ عدد العاملين في الدوائر الحكومية «محلي واتحادي» نحون 15.784 موظفاً، في حين وضحت الإحصاءات الخاصة بالتعليم أن أعداد المدارس الحكومية والخاصة بلغت 68 مدرسة بإجمالي عدد طلبة يصل إلى 43.594 طالباً، في حين بلغ عدد الجامعات والكليات العليا 8 في الإمارة وضواحيها.

انخفاض نسبة النفايات

ووضح الكتاب انخفاضاً في نسبة كمية النفايات المجمعة خلال العام الماضي، حيث بلغت 538.978 طناً مقارنة بعام 2019، الذي سجل كمية 805.606 أطنان في إمارة الفجيرة.

ارتفاع رحلات الطيران

كما سجل مطار الفجيرة الدولي ارتفاعاً في عدد الرحلات في عام 2020 بواقع 11.583 رحلة، فيما سجل العام 2019 نحو 11.213 رحلة طيران، وانخفض عدد نزلاء الفنادق إلى 620.593 ألف نزيل بسبب الإجراءات الاحترازية المتبعة في الدولة في ظل جائحة «كورونا» مقارنة مع العام 2019 الذي سجل نحو 913.313 ألف نزيل فندقي.

انخفاض حالات الطلاق

كما رصد الكتاب انخفاضاً في عدد حالات الطلاق بالإمارة بفرق نحو 40 حالة عن العام الذي يسبقه، كما أوضح ارتفاعاً في حالات الزواج إلى 859 حالة، منها 734 عقد زواج بين إماراتي وإماراتية.

ارتفاع المساحة المزروعة

كما اتسعت المساحة المزروعة بواقع 49,452 دونم في مختلف مناطق الإمارة، بعدما كانت تغطي نحو 38651 دونم، وبلغ عدد السدود التابعة لإمارة الفجيرة 54 سداً.

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