3.2 مليار ات درهم تسهيلات بنوك دبي لـ"الأعمال والصناعة" في الإمارة منذ بداية 2021

المصدر: وام

رفعت بنوك إمارة دبي من وتيرة تسهيلات الائتمانية المقدمة لقطاعي الأعمال والصناعة منذ بداية العام الجاري، في مؤشر على استمرار نمو نشاط أهم قطاعين داعمين للاقتصاد المحلي والوطني بشكل عام.

وأظهرت احدث الاحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أن البنوك العاملة في الامارة قدمت نحو 3.2 مليارات درهم خلال أول شهرين من العام 2021.

وفي ظل مواصلة بنوك الامارة في تقديم التسهيلات الائتمانية للقطاعين فقد ارتفع اجمالي رصيد القروض المقدمة لهما الى مستوى 368.9 مليار درهم فيي نهاية شهر فبراير من العام 2021 مقارنة مع 365.7 مليار درهم في شهر ديسمبر من العام 2020 .

وبحسب احصائيات المصرف المركزي فإن اجمالي التسهيلات التي حصل عليها قطاعا الاعمال والصناعة في دبي شكلت نحو 47.1% من اجمالي الرصيد التراكمي المقدمة للقطاعين في جميع امارات الدولة مع نهاية شهر فبراير الماضي والذي وصل الى 782.6 مليار درهم.

ويتضح من خلال الاحصائيات أن حركة مؤشر التسهيلات البنكية المقدمة للقطاعين في امارة دبي شهد نموا طيلة الفترة الماضية فقد شهد اجمالي رصيدها ارتفاعا بنسب جيدة خلال الربع الأخير من العام 2020 .

وواصل المؤشر نموه مع بداية العام 2021 حيث ارتفع اجمالي الرصيد الى 366.2 مليار درهم في شهر يناير الماضي قبل ان يقفز الى المستوى الذي بلغه في نوفمبر من العام ذاته والمشار اليه سابقا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز