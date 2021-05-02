فلاي دبي تعلن عن نتائجها السنوية وسط إحدى أصعب سنوات تاريخ الطيران

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت فلاي دبي اليوم عن نتائجها السنوية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 حيث سجلت خسائر 712.6 مليون درهم (194 مليون دولار أمريكي) بإجمالي إيرادات سنوية 2.8 مليار درهم (773 مليون دولار أمريكي) مقارنة بـ 6.0 مليارات درهم إماراتي (1.6 مليار دولار أمريكي) في عام 2019 ؛ بانخفاض نسبته 52.7٪. وخلال العام ، أنجزت الناقلة تسهيلين تمويليين بقيمة 283 مليون درهم (77 مليون دولار أمريكي) لغايات الشركة العامة و نقلت 3.2 ملايين مسافر .

العوامل الرئيسية المؤثرة على نتائج العام بأكمله لعام 2020: جائحة كوفيد-19 وطائرة ماكس

• في الشهرين الأولين من عام 2020 ، حافظت وتيرة الاعمال على قوتها

• على مدى 5 أسابيع ، تأثرت عمليات الناقلة بشدة مع تنامي إغلاق الحدود الدولية وتعليق الرحلات الجوية بسبب جائحة كورونا

• عبر الوباء: تقلصت عمليات الطيران بشدة لمدة 14 أسبوعًا بين 24 مارس و 7 يوليو

• إلى جانب تأثيرات الوباء ، تأثر الأداء أيضًا بإيقاف طائرة بوينغ 737 ماكس لمدة 22 شهرًا

• نتيجة لذلك تأثر الأداء المالي بشكل كبير من منتصف مارس ، واستمر حتى الربع الثاني ، وأدى إلى خسائر بقيمة 545.2 مليون درهم خلال النصف الاول المنتهي في 30 يونيو.

• اكتسبت الاستراتيجية التي تم تحديدها في بداية الوباء لتطوير مصادر دخل بديلة واحتواء التكاليف زخماً خلال الربعين الثالث والرابع لتقليل الخسائر في النصف الثاني إلى 167.4 مليون درهم.

• استطاعت الجهود الحكومية خلق بيئة آمنة للسياحة وساهم هذا الطلب المتزايد في تعافي فلاي دبي في النصف الثاني من العام 2020. ومن المتوقع أن يستمر في العام الجاري 2021 .

آثار الجائحة

قال غيث الغيث ، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي ، في تعليقه على آثار جائحة كوفيد -19 على النتائج السنوية لفلاي دبي 2020:

"لقد كان أثر جائحة كورونا علينا أكثر من أي أزمة أخرى. ندرك تمامًا أن من أولويات الحكومات ضمان صحة ورفاهية شعبها. أثرت قيود السفر التي تم وضعها للحماية من انتقال الفيروس بشكل كبير على صناعة الطيران ".

وقال حمد عبيد الله ، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي ، في تعليقه على كيفية تكيف فلاي دبي مع الوضع المتغير:

"خلال العام الماضي ، تكيفنا بسرعة مع الوضع المتغير ودعمنا الحكومات في جهود الإعادة إلى الوطن لمساعدتها على اتخاذ الترتيبات اللازمة لعودة مواطنيها إلى ديارهم. كنا ندرك أيضًا دورنا في المساهمة في تخفيف

الضغط على سلسلة التوريد. قمنا بتسهيل حركة البضائع الأساسية عبر شبكتنا وتخصيص 11 طائرة لعمليات الشحن في ذروة الوباء. أعدنا ايضا تصميم رحلة عملائنا وأطلقنا شراكة المسافرين التي تتيح السفر في بيئة آمنة.

كنا مستعدين لمواصلة الرحلات بمجرد فتح المجال الجوي لتوسيع شبكتنا إلى 65 وجهة بحلول نهاية العام ؛ إنجاز كبير في فترة معقدة لصناعة الطيران. كما بلغ معدل اشغال المقاعد 73 بالمائة بالرغم من كل هذه التحديات.

وقال غيث الغيث :"التأثير المستمر لإيقاف تشغيل طائرة ماكس تطلب من فريق الهندسة والصيانة لدينا وضع برنامج تخزين نشط للطائرات. أدت 18 ساعة من الصيانة الناتجة لكل طائرة أسبوعيًا إلى فرض متطلبات إضافية على عبء العمل الهائل. نحن ممتنون لعملهم الجاد وتفانيهم لضمان المحافظة على الطائرة بدقة لتكون جاهزة للعودة إلى الخدمة في أفضل حالة. كان مدى وكفاءة طائرات ماكس مفيدًا من حيث تحقيق إيرادات إضافية خلال هذه الفترة الصعبة ".

و قال فرانسوا أوبرهولزر ، المدير المالي في فلاي دبي ، في تعليقه على الإجراءات المالية التي اتخذتها الناقلة: "خلال عام متطلب في صناعة الطيران ، قمنا بتحسين جميع فرص تحقيق الإيرادات الممكنة واتخذنا تدابير مبكرة للتحكم في تكاليفنا والحفاظ على السيولة. لقد ضاعفنا جهودنا في تحسين التكلفة وتأجيل النفقات الرأسمالية واستطعنا الحصول على تسهيلات تمويلية جديدة. وقد مكنت الخطوات الاستباقية التي اتخذناها في بداية الوباء شركة الطيران من إنهاء العام بأصول نقدية تصل الى 2.5 مليار درهم ، بما في ذلك مدفوعات ما قبل تسليم الطائرات " .

وقال غيث الغيث ، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي ، في تعليقه على نتائج العام 2020 بالكامل: "التحديات التي واجهناها في عام 2020 تطلبت قرارات صعبة كان يتعين اتخاذها. ومع ذلك ، كانت الأولوية لحماية موظفينا. ندرك تمامًا أنه من أجل تحقيق ذلك ، كان على موظفينا أخذ فترات إجازة غير مدفوعة أو العمل بمستويات رواتب منخفضة. وندرك أن هذا تسبب في بعض الصعوبات، لكن بنفس الوقت حافظنا على مستويات التوظيف. أود أيضًا أن أشكر شركائنا الماليين ومؤجرينا وموردينا على تفهمهم ودعمهم لنا. لقد نجحنا في إدارة الآثار المجمعة للوباء واستمرار إيقاف طائرات ماكس على عملياتنا ، ولكن بلا شك كان لها تأثير شديد على نتائجنا ".

مؤشرات الاداء التشغيلي

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020

مؤشرات الاداء ل :

6 مليار درهم ( 1.6 مليار دولار(

2.8 مليار درهم ( 773 مليون دولار ) اجمالي العائدات

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198.2 مليون درهم ( 53.9 مليون دولار ) 712.6 مليون درهم ( 194 مليون دولار )

- الخسائر السنوية لعام 2020

2019 الارباح السنوية لعام

2.6 مليار درهم 2.5 مليار درهم إجمالي الأصول النقدية بما في ذلك مدفوعات ما قبل تسليم الطائرات

( 11.4 % ) (63.4 % ) عائدات المسافر/كم

25,415

9,594 اعداد المقاعد المتاحة لكل كم /مليون

9.6 مليون مسافر 3.2 مليون مسافر اعداد المسافرين

8.9 % 13.4 % العائدات الاضافية – رسوم الحقائب ، الشحن ، مبيعات الرحلات

25.8 % 14.6 % تكاليف الوقود

من اجمالي التكاليف التشغيلية

59 طائرة 51 طائرة حجم الاسطول

4 سنوات و 4 شهور 5 سنوات وشهر معدل عمر طائرات الاسطول

73,233 27,450 عدد الرحلات

93 65 عدد الوجهات

47 37 عدد الدول

3,922 3,796 اعداد الموظفين

- 1,092 اعداد الموظفين باجازات غير مدفوعة

نظرة لتوقعات 2021

قال غيث الغيث ، في تعليقه على توقعات عام 2021: "لقد أظهرنا أن فلاي دبي في وضع جيد لاستكشاف الفرص الجديدة والتحرك من خلال توظيف طائراتنا المتوسطة الحجم . نتوقع أن تبقى ظروف الاعمال صعبة وأن تظل أساسيات العمل قوية. هذا امر يدركه شركاؤنا ونحن ممتنون لثقتهم والتزامهم المستمر.

وأضاف: نتوجه هنا بجزيل الشكر والتقدير لاستجابة الحكومة للوباء والجهود التي بذلت للسماح بإعادة فتح قطاعي السفر والترفيه. هناك تدابير السلامة الاحترازية على متن طائراتنا وفي المطارات والفنادق للحفاظ على سلامتنا جميعًا مع السماح للصناعة بالتعافي. ومن خلال الجهود التي نبذلها مع مسافرينا وإطلاق وجهات جديدة للسفر خلال الصيف فاننا بذك نؤكد امكانية السفر ، ونحن ملتزمون بدعم عملائنا لتحقيق تطلعاتهم في السفر."

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