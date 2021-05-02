«اقتصادية دبي» تحمي الجمهور من المكالمات المزعجة

المصدر: (دبي ـ البيان)

أطلق قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي خدمة ذكية للإبلاغ عن شكاوى المكالمات الترويجية العشوائية غير المرغوب فيها لحماية الجمهور من تلقي هذه المكالمات المزعجة والحد من هذه الظاهرة بشكل فوري وسلس. وستسمح الخدمة المتوفرة على البوابة الإلكترونية dnd.ded.ae للمستهلكين بالإبلاغ عن المكالمات المزعجة التي يتم استقبالها من الشركات التسويقية وغيرها التي تروج لمنتجاتهم وخدماتهم.

ويمكن للمستهلكين إرسال شكواهم بشأن المكالمات غير المرغوب فيها عبر الإنترنت في بضع خطوات بسيطة، ومن ثم سيقوم فريق قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باتخاذ إجراءات فورية لتنبيه المتصلين وحذف رقم الاتصال الخاص بالمستهلك من قاعدة بياناتهم.

وتوجه اقتصادية دبي الشركات التجارية العاملة في دبي بضرورة احترام خصوصية المستهلكين بعدم تلقي هذه الاتصالات الترويجية. وتدعو اقتصادية دبي مختلف فئات الجمهور بالإبلاغ عن المكالمات الترويجية العشوائية عن طريق البوابة الإلكترونية dnd.ded.ae، كما يمكن الإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير الاحترازية عبر تطبيق مستهلك دبي.

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